تفاصيل جديدة... زوجة أحمد عدوية تكشف أسرار حادثة الثمانينات الشهيرة... فيديو

كشفت زوجة الفنان المصري الكبير أحمد عدوية "نوسة"، عن تفاصيل وأسرار الحادث الشهير، الذي تعرض له في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن لديها أوراقا رسمية حول ذلك ستنشرها للرأي العام.

وأضافت خلال مقابلة تليفزيونية، أنها "عانت من علاقات كثيرة للفنان أحمد عدوية ومعجباته وكثيرا ما طلبت الطلاق منه ولكنه كان يصالحها دائما وكانت تسامحه".

وأشارت إلى أن "علاقتهما أوشكت على الانتهاء ووصلت إلى الطلاق لولا وقوع الحادثة الشهيرة".

وعن يوم الحادث، قالت إنه توجه للخروج مرتديا بدلة جديدة من ماركة عالمية وكانوا يمتلكون ببغاء في المنزل ظل يبكي ويصرخ عليه قبل خروجه وكأنه يشعر بأن شيئا سيحدث له.

وأوضحت أنه "تعرض لمحاولة قتل آنذاك، عن طريق وضع مخدر له، نتيجة الغيرة منه، متابعة: "سرقوا منه ساعته الألماظ، و2000 دولار و5000 فرنك".

تابعت بانفعال باكية: "أصيب بحالة نفسية بعد إشاعة أنه تعرض لاعتداء جنسي، لافتة إلى أن 3 محاميين كبار سيرفعون دعاوى قضائية على كل من روّج لتلك الشائعة، لرد حق الفنان الكبير وزوجته وأولاده".

وأفادت بأنها حملت من عدوية بعد هذا الحادث، قائلة "جوزي راجل 100%"، لكنها أسقطت الجنين بناءا على طلب الطبيب.

ولفتت إلى أن "تلك الشائعة وردت من صحفية كانت في المستشفى حينها وحينما خضع لعملية قسطرة، اعتقدت أنه تعرض لاعتداء جنسي".

وأكدت أنها ستقاضي كل من يقول عكس ذلك بالدليل والأشعات الطبية.