في 2020... أبرز 5 حالات طلاق لفنانيين

شهد العام 2020 الكثير من حالات الانفصال "الطلاق" بين فنانيين عرب، نرصد أبرز 5 حالات منها.

طارق العريان وأصالة، هذا الثنائي الذي كان بينهما قصة حب كبيرة بحسب "أصالة" نفسها، إلا أن الخلاف الذي دب بينهما لم يمنعهما من الانفصال.

في يناير/كانون الثاني من هذا العام أعلنت أصالة الانفصال رسميا عن طارق العريان، مطالبة الجميع بالكف عن الحديث عن حياتها الشخصية.

ومعلوم أن علاقة الزواج بين أصالة وطارق العريان قد استمرت لما يقارب الـ15 عاما، كان من نتاجها طفلان هما آدم وعلي.

أما الحالة الثانية فهي تخص المطربة المصرية أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، والذي كان زواجهما نفسه مفاجأة للجميع، مما جعل الإعلام يتحدث عنه لفترة كبيرة.

وبقدر ما كان الزواج مفاجئا للجميع كان الطلاق كذلك، حيث فاجأ الزوجان الجميع بإعلان طلاقهما في يوليو 2020، بعد قرابة العام من الزواج.

وعن أسباب الطلاق نقلت وسائل إعلامية أن الخلاف المستمر بين أحمد إبراهيم "الزوج" وبين ابن أنغام كان هو السبب الرئيسي في الطلاق.

وكان البعض قد تحدث عن دعوى خلع أقامتها أنغام على أحمد إبراهيم، إلا أن الدعوى سقطت بمجرد الطلاق الذي تم بطريقة ودية.

الحالة الثالثة تخص الفنان محمد رشاد ومي حلمي، صاحبا أشهر خلاف والذي تم على إثره إلغاء الزواج يوم الزفاف.

وقد شهدت العلاقة تطورا مجددا انتهى بإتمام الزواج، والذي لم يستمر كثيرا ليكون الطلاق هو الحل.

طريقة إعلان الطلاق كانت عبر حساب رشاد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي خرجت بعدها مي حلمي لتنفي "الطلاق" وتؤكد أنها كالجمهور علمت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن رشاد خرج معلقا بتأكيد الانفصال.

الحالة الرابعة كانت للفنانين أحمد فلوكس وهنا شيحة، واللذين لازمتهما شائعات الانفصال منذ بداية زواجهما، وهما ينفيان تلك الشائعات.

وانتهى الأمر بإعلان الانفصال بعد أقل من عام على الزواج، وبعدها عبر فلوكس كثيرا عن احترامه لزوجته السابقة وعن أن الانفصال قد تم في هدوء وأجواء ودية.

وبخصوص الحالة الخامسة فهي للإعلامية اللبنانية كارلا حداد والممثل اللبناني توني أبو جودة واللذين تزوجا منذ العام 2004.

وقد أعلنا انفصالهما في 2020 بطريقة هادئة، خاصة أن بينهما ابنة اسمها ليا.

الغريب أن كارلا تزوجت بعد الطلاق بأقل من ثلاثة أشهر، وظهرت برفقة زوجها دون الإعلان عن أية تفاصيل.