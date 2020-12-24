بعد "أقسى صورة"... ابنة أصالة نصري توجه نداء إلى طارق العريان

عبرت شام الذهبي، عن تضامنها مع والدتها الفنانة السورية، أصالة نصري، بعدما تحدثت الأخيرة عن شعورها بالألم والصدمة عقب مشاهدتها مؤخرا لصورة تجمعها بطليقها المخرج طارق العريان، مع عارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان.

وشاركت ابنة أصالة نصري من زوجها الأول، أيمن الذهبي، صورة قديمة تجمعها بوالدتها وطارق العريان وأبنائهما عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ووجهت معها رسالة له هي: "في هذه الصورة قبل عامين كتبت عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري لأنك كنت كذلك، ولقد كسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك، ليس لأنك حقا عمودنا الفقري".

وتابعت: "عمودنا الفقري الحقيقي وقلبنا وأنفاسنا وكل عضو في جسدنا كان وسيبقى أصالة، ولكن لأنك كنت عمودها الفقري اعتبرناك كذلك، حينما كسرتها كسرتنا، لأننا نستمد قوتنا منها، كلنا امتداد لكيانها ولا نسوى شيئا بدونها".

وواصلت ابنة أصالة مطالبة طارق العريان: "تركت جرحا كبيرا داخلنا، أطلب منك فقط أن تتوقف عن تعريض هذه الندبة لمزيد من الجرح، فدعها تتقبل واقع الـ14 عام التي منحتها بسلام ودون أي شروط".

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وانتشرت مؤخرا صورة للمخرج طارق العريان، تجمعه بعارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان، فيما نشرت الفنانة المعتزلة نسرين إمام، صورة تجمعها بالعريان ونيكول عبر "ستوري إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة".

وأعادت أصالة نشر الصورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عم حاول صدق".

وتابعت أصالة: "فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصوره مو عاديّه.. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

واختتمت أصالة تعليقها متوجهة بالحديث إلى جمهورها قائلة "سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري".

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليه قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".