الفنانة المصرية ريم مصطفى تكشف سبب تزويرها توقيع والدها

قالت الفنانة المصرية ريم مصطفى، إنها زورت توقيع والدها عندما كانت في المدرسة، مشيرة إلى أنها وأخواتها كنَّ أشبه بـ "العصابة" على حد وصفها.

ولفتت ريم مصطفى إلى أن لها 4 شقيقات، وأنها كانت مشاغبة أثناء طفولتها ، مشيرة إلى أن والديها كانا يعاقبانها بالضرب عدة مرات، بحسب ما ذكره موقع "مبتدا" المصري.

وحلت ريم مصطفى، ضيفة فى برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه النجمة المصرية إسعاد يونس، على قناة "دي إم سي" الفضائية، مشيرة إلى أن كثرة المشاكل التي كانت تتسبب فيها في المدرسة جعلت والدتها تتوارى عن الآخرين، مشيرة إلى أنها قامت بتزوير توقيع والدها على الشهادة لأن درجتها كانت "صفر".

ولفت الموقع إلى قول فاطمة مصطفى، شقيقة الفنانة ريم مصطفى إن "أكثر الأشياء التى تجعلها تشعر بالخوف هو أن تنام بمفردها في المنزل رغم أنها متزوجة منذ 9 سنوات".