قبل عرضها تلفزيونيا… 12 معلومة عن مسرحية "بودي جارد" المصرية

نشرت صحيفة مصرية 12 معلومة عن مسرحية "بودى جارد" للفنان المصري عادل إمام، التي سيتم عرضها تلفزيونيا، من خلال أحد المنصات الرقمية الشهيرة.

وأوردت صحيفة "البوابة نيوز" المصرية معلومات عن المسرحية التي لم يتم عرضها تلفزيونيا رغم عرضها مسرحيا لمدة 10 سنوات.

1- هذه المسرحية هي آخر عمل مسرحي للفنان المصري عادل إمام، بحسب الصحيفة المصرية

2- جرى عرض المسرحية لمدة تجاوزت 10 سنوات بمسرح الزعيم في الهرم بعد عام 1999.

3- قامت الفنانة شيرين سيف النصر ببطولة المسرحية في البداية، لكنها اعتذرت في وقت لاحق.

4- بعد اعتذار شيرين سيف النصر أصبحت الفنانة رغدة تقوم بدور البطولة النسائية لعدة سنوات متتالية على المسرح.

5- قبل تصويرها تلفزيونيا شارك فيها الفنان الراحل مصطفى متولي، ثم الفنان محمد أبو داود الذي قام بدوره لاحقا.

6- الفنان الراحل عزت أبو عوف، كان من بين المشاركين في المسرحية.

© AFP 2020 / FETHI BELAID عادل إمام

7- عدم عرضها تلفزيونيا كان مصدرا لكثير من التساؤلات وتسبب في حالة من الجدل.

8- مؤلف المسرحية هو يوسف معاطي وهي من إخراج رامي إمام.

9- مدة عرضها مسرحيا التي تجاوزت 10 سنوات تجعلها من أطول المسرحيات عرضا في الوطن العربي.

10- سيتم عرض المسرحية للمرة الأولى على منصة "شاهد" التي حصلت على حقوق عرضها.

11- أحداث المسرحية تدور حول سجين يدعى "أدهم" ويجسد دوره الفنان عادل إمام، حيث يقوم بعقد صفقة في السجن مع أحد رجال الأعمال الكبار في مصر.

12-يعمل أدهم حارسا شخصيا "بودي جارد" لدى زوجة رجل الأعمال بعد خروجهما من السجن، لكنه يخون رجل الأعمال مع زوجته، فيقرر الأخير يقرر إعادته للسجن مرة أخرى.