محمد عبده يتلقى لقاح كورونا... ويوجه رسالة للخائفين منه... فيديو

تلقى الفنان السعودي، محمد عبده، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، فيما وجه رسالة للخائفين من التطعيم به.

وشارك المطرب الكبير مقطعا مصورا له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أثناء تلقيه اللقاح.

وأشاد عبده في تصريحات لقناة "العربية" السعودية باستقبال الأطقم الطبية للمواطنين الذين يتوافدون للحصول على اللقاح منهم، ووصفه بـ"الرائع".

كما أكد على أنه "بصفني مواطن وإنسان لابد من أن آخذ اللقاح، لأن الله تعالى خلق الداء ليخلق الدواء معه".

وأشاد محمد عبده بجهود بلاده في توفير اللقاح للمواطنين قائلا: "هذا الوطن الحبيب سهّل لنا الحصول على الدواء، واليوم هناك أمر مبشر جدا، وهو أن من يتلقوا اللقاح يوميا تتراوح أعدادهم بين 5 و6 آلاف، ونتمنى أن تزيد هذه النسبة".

​وكانت الفنانة الكويتية، نوال، وثقت لحظة تلقيها للقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد خلال الأيام الماضية، وشاركت تجربتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وتعتبر الفنانة الإماراتية أحلام هي أول فنانة عربية تتلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

وفاجأت أحلام جمهورها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بظهورها في مقطع مصور أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن هناك فنانين في العالم العربي شككوا في فعالية وأمان لقاح فيروس "كورونا"، أبرزهم الفنانتان اللبنانيتان، هيفاء وهبي ومايا دياب.

وبررت هيفاء وهبي رفضها للقاء بأنه "رغم مرور 40 عاما على ظهور مرض الإيدز، فإنه لم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية منه أو مرض السرطان، حتى الآن، ويحتاج العالم إلى 100 سنة أخرى لاكتشاف علاج لهذه الأمراض".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "حتى البرد العادي الشائع ليس له علاج، ولكن في أقل من سنة يتم اكتشاف تطعيم لفيروس كورونا، وتريدني أن أتناوله، فلا وشكرا، فلن أتناوله".