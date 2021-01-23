نجل ترامب يكشف سبب استخدامه تطبيق تليغرام

وقال ترامب الابن في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تليغرام" "مرحبًا، هذا دون جونيور... أنا متحمس جدًا لوجودي هنا في تليغرام... أحتاج إلى مكان يمكنني خلاله التواصل مع الأصدقاء".

ووفقا له، توفر منصة تليغرام فرصًا متساوية لكل من المحافظين والليبراليين، ولا تشارك في "حظر المحافظين" مثل الشبكات الاجتماعية التقليدية.

وأضاف ترامب جونيور، "أنا بحاجة إلى مكان تتنافس فيه أفكاري وأفكارهم السيئة مع بعضها البعض. أعتقد أن لدينا الآن مثل هذا المكان (متحدثا عن تليغرام)".

وتجاوز حساب دونالد ترامب جونيور حاجز 540 ألف مشترك. ومع ذلك، لا يزال حسابه على تويتر 6.6 مليون متابع، هو الأكثر شعبية. وحظر تويتر حساب ترامب الابن في الماضي بسبب تغريدات تعتقد الشركة أنها تتعارض مع سياساتها.

وتم حظر حساب ترامب بتهمة التحريض على العنف في مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني. وبنفس التهمة، قام مجلس النواب بمحاكمته. يعتزم مجلس الشيوخ النظر في مساءلة ترامب قريبا.