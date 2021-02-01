صور مذهلة لهجرة الطيور والحيوانات

وبينما يتم رصد هجرة الطيور في العديد من المناطق حول العالم بالعين المجردة، إلا أن هناك وسائل تقنية أخرى يعتمد عليها بعض الباحثين في دراسة هذه الظاهرة.
فعلى سبيل المثال، يتم رصد هجرة الطيور في موسم الهجرة الموسمية من روسيا وشرقي أوروبا إلى إسبانيا وجنوبي فرنسا، ويتم تتبعها بنظام تحديد المواقع الأرضية "GPS".
نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مجموعة من الصور، قالت إنها لطيور مهاجرة في مشاهدة مذهلة.
صور مذهلة لأكبر هجرة في عالم الحيوان— CGTN Arabic (@cgtnarabic) February 1, 2021
تهاجر الحيوانات لأسباب مثل التكاثر والبحث عن الطعام وتغير المناخ، كما يمكنها الهجرة لمسافات طويلة. pic.twitter.com/zdkxXfE947
وتابعت: "تهاجر الطيور والحيوانات لأسباب مثل التكاثر والبحث عن الطعام وتغير المناخ، كما يمكنها الهجرة لمسافات طويلة".
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