أشرف عبد الباقي يكشف عن "صورة نادرة" لمحمد هنيدي

كشف الفنان المصري، أشرف عبد الباقي، عن صورة نادرة تجمعه بصديقه الفنان، محمد هنيدي، وذلك بمناسبة احتفال الأخير بعيد ميلاده.

وشارك عبد الباقي صورة تجمعه بهنيدي من أحد الأعمال الفنية التي شاركا في بطولتها، ومازحه بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا هنيدي، أخيرا بقيت 16 سنة".

ويعتبر أشرف عبد الباقي من أقرب أصدقاء محمد هنيدي داخل الوسط الفني، وبدآ رحلة الكفاح سويا نحو الشهرة والنجومية، وكان صديقهما الثالث هو الفنان الكوميدي، علاء ولي الدين، الذي توفي في عام 2003.

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واحتفل محمد هنيدي بعيد ميلاده الـ56، أمس الاثنين، الموافق الأول من فبراير/ شباط الجاري.

واحتل الممثل الكوميدي المصري، محمد هنيدي، قلوب الملايين في العالم العربي، بقصر قامته، وصوته المميز، وأسلوبه الفريد في الإضحاك، والذي قاد جيلا كاملا من الشباب المنتظر لتفجير موهبته، مع أواخر الألفية الثانية.

وعبر لقاءات تلفزيونية عديدة، كشف هنيدي عن العديد من الأسرار في حياته، ومنها عندما أشار في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن أغرب أدواره الفنية كان مع الفنان الراحل، أحمد زكي، وذلك في فيلم "البطل"، إذ أوضح أن دوره في الفيلم كان "تراجيديا" على الرغم من أن الفيلم بدأ بمشهد كوميدي.

وفي الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي عام 2019، تلقى محمد هنيدي تكريما عن مشواره الفني، بحضور أسرته وأبنائه في ظهور نادر لهم.

يشار إلى أن محمد هنيدي طرح مؤخرا أول إعلان ترويجي لأحدث أفلامه السينمائية "الإنس والنمس"، والذي يعود به إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات منذ عرض آخر أفلامه "عنترة ابن ابن ابن ابن شداد".

ويشهد الفيلم اللقاء الفني الأول بين هنيدي والفنانة منة شلبي، والتعاون الثاني بينه وبين المخرج شريف عرفة بعد فيلم "فول الصين العظيم".