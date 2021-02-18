رسالة إلى أبطال مسلسل "الاختيار 2": هتكسروا الدنيا

وجه الفنان المصري، أمير كرارة، رسالة إلى صناع وأبطال مسلسل "الاختيار 2"، بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

ونشر أمير كرارة، عبر حسابه على "إنستغرام" صورة البوستر. وقال: "مبروك لأخواتي الجامدين جدا إن شاء الله تكسروا الدنيا كالعاده بيتر ميمي، حسين عسر، تامر مرسي، حسام شوقي، فتحي إسماعيل، هاني سرحان، أحمد حمدي، محمد الدالي، أحمد فايز، خيري سالم، وأبو غزاله والنجم الكبير كريم عبد العزيز والنجم الكبير أحمد مكي مبروك يا رجالة (الاختيار).

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وكان الممثل المصري أحمد مكي، نشر الملصق الدعائي لمسلسل "الاختيار2 - رجال الظل"، والذي يشارك في بطولته. ويظهر مكي في الملصق الدعائي الذي وضعه على حساباته، وهو يحمل بندقية وإلى جواره الممثل كريم عبد العزيز، الذي يشاركه البطولة، وهو يحمل بنقدية أيضا. وعلق مكي على الصورة: "إن شاء الله رمضان 2021".

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاح جماهيريا بعد عرضه في رمضان 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

وتناول الجزء الأول من المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وأظهر العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.