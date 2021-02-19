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    برج خليفة، دبي، 2015

    الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة بعد جدل غلق مطعمه في دبي... فيديو

    © AP Photo / Kamran Jebreili
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    كشف الشيف التركي، بوراك أوزدمير، أمس الخميس، عن مفاجأة لكافة معجبيه ومحبيه، بعد الجدل الذي أثير بشأن غلق مطعمه في إمارة دبي الخليجية.

    وشارك بوراك عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو وصورة من زيارة النجم العالمي، ويل سميث، له داخل مطعمه في دبي، لينفي بذلك شائعة غلق مطعمه.

    وفي المنشورات وجه الشيف التركي رسالة للممثل الأمريكي باللغة التركية، هي: "أهلا يا أخي".

    وفي الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي، يظهر بوراك أوزدمير مع ويل سميث وهما يحملان رغيف خبز كبير مكتوب عليه اسم سميث، وهو التقليد الذي يتبعه الشيف التركي للترحيب بضيوفه.

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    وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن السلطات الإماراتية أغلقت مطعم الشيف بوراك أوزدمير في إمارة دبي.

    الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي التنفيذي، يلقي التحية لدى وصوله إلى مراسم انطلاق مبادرة دبي الذكية 2021، التي تهدف إلى إنهاء المعاملات الورقية بحلول عام 2021 في دبي، الإمارات العربية المتحدة 16 أبريل/ نيسان 2017
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    الشيف التركي بوراك يستقبل ولي عهد دبي بطريقة مميزة... فيديو
    وقالت الصحيفة إن مكتب دبي الإعلامي أعلن إغلاق فرع المطعم المعروف باسم "CZN Burak"، بسبب انتهاكه التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي تطبقها الإمارة.

    وأشارت الصحيفة الناطقة بالعربية إلى أن الشيف التركي الشهير لم يعلق على نبأ إغلاق المطعم، حتى الآن.

    وحقق مطعم الشيف بوراك نجاحا كبيرا في إمارة دبي، على الرغم من أنه لم يمر على افتتاحه سوى فترة قصيرة.

    وكان برج خليفة قد رحب بافتتاح المطعم عبر رسالة مضيئة، الأمر الذي مثل أفضل دعاية للمطعم.

    واستضاف المطعم العديد من مشاهير العالم، مثل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو واللاعب ستيفن سيغال. وقدم المطعم الخدمة لأكثر من 45 ألف شخص، بحسب الصحيفة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    دبي, مشاهير, منوعات, بوراك, ويل سميث
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