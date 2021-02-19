الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة بعد جدل غلق مطعمه في دبي... فيديو

كشف الشيف التركي، بوراك أوزدمير، أمس الخميس، عن مفاجأة لكافة معجبيه ومحبيه، بعد الجدل الذي أثير بشأن غلق مطعمه في إمارة دبي الخليجية.

وشارك بوراك عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو وصورة من زيارة النجم العالمي، ويل سميث، له داخل مطعمه في دبي، لينفي بذلك شائعة غلق مطعمه.

وفي المنشورات وجه الشيف التركي رسالة للممثل الأمريكي باللغة التركية، هي: "أهلا يا أخي".

وفي الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي، يظهر بوراك أوزدمير مع ويل سميث وهما يحملان رغيف خبز كبير مكتوب عليه اسم سميث، وهو التقليد الذي يتبعه الشيف التركي للترحيب بضيوفه.

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