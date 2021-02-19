الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة بعد جدل غلق مطعمه في دبي... فيديو

وشارك بوراك عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو وصورة من زيارة النجم العالمي، ويل سميث، له داخل مطعمه في دبي، لينفي بذلك شائعة غلق مطعمه.
وفي المنشورات وجه الشيف التركي رسالة للممثل الأمريكي باللغة التركية، هي: "أهلا يا أخي".
وفي الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي، يظهر بوراك أوزدمير مع ويل سميث وهما يحملان رغيف خبز كبير مكتوب عليه اسم سميث، وهو التقليد الذي يتبعه الشيف التركي للترحيب بضيوفه.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن السلطات الإماراتية أغلقت مطعم الشيف بوراك أوزدمير في إمارة دبي.
وأشارت الصحيفة الناطقة بالعربية إلى أن الشيف التركي الشهير لم يعلق على نبأ إغلاق المطعم، حتى الآن.
وحقق مطعم الشيف بوراك نجاحا كبيرا في إمارة دبي، على الرغم من أنه لم يمر على افتتاحه سوى فترة قصيرة.
وكان برج خليفة قد رحب بافتتاح المطعم عبر رسالة مضيئة، الأمر الذي مثل أفضل دعاية للمطعم.
واستضاف المطعم العديد من مشاهير العالم، مثل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو واللاعب ستيفن سيغال. وقدم المطعم الخدمة لأكثر من 45 ألف شخص، بحسب الصحيفة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)