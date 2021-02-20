يمس مستقبله المهني... "الإعلاميين المصريين" تتخذ قرارا حاسما بحق تامر أمين

قررت نقابة الإعلاميين المصريين، بعد تحقيق مع الإعلامي تامر أمين استمر ما يزيد على الثلاث ساعات، اتخاذ قرار حاسم بحقه، يمس مستقبله المهني.

وأثار تامر أمين الجدل بعدما قال في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تعليقا على الزيادة السكانية إن "الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم".

وتابع: "في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

وقررت نقابة الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وقالت النقابة في بيان إن التحقيقات التي استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، انتهت بثبوت مخالفة تامر أمين ثبوت مخالفتة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7.

وأوضحت أن الفقرات المذكورة تنص على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، وتأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، واحترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع.

وأضافت النقابة وفق نص البيان أن الإعلامي تامر أمين خالف أيضا الفقرة الخاصة عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وبناء على ذلك، قرر نقيب الإعلاميين طارق سعدة "إلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر".

وفي وقت سابق، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه فيما أصدرت فضائية "النهار" المصرية، عقوبات على الإعلامي، بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن صعايدة مصر.

وكان تامر أمين قد اعتذر لأهالي صعيد مصر بعد الفيديو الذي اتهم بإهانتهم فيه، مؤكدا أنه لم يقصد أبدا الإساءة لهم.

وقال أمين: "أرجوكم متزعلوش مني وأنا آسف والاعتذار هينشر في كل حته، وأنا أخوكم وأنتم أهل العفو والكرم".