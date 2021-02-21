"دون زواج"... رانيا يوسف تثير الجدل من جديد... فيديو

أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد آرائها الأخيرة في الزواج.

واعتبرت يوسف في حوارها مع برنامج "ليلة الخميس"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن الزواج فكرة غير ناجحة، كما أنها نصحت كلا الجنسين بعدم اتخاذ تلك الخطوة قبل سن الـ30.

وقالت رانيا يوسف للبرنامج: "مبدئيا الزواج غير ناجح من الأساس، إلا لو الطرفين حبوا عيوب بعضهما البعض قبل المميزات، وتخيلوا أنهم يكبروا ويتقدموا في العمر سويا".

كما لفتت إلى أن الشباب الصغير يعجبوا ببعضهم في البداية، ولكن عندما تحمل الزوجة وتنجب ومظهرها وجسدها يتغير يبدأ الزوج في البحث عن امرأة أخرى.

وأكدت رانيا يوسف للبرنامج أن اختيار شريك الحياة بعد سن الـ30 يفرق كثيرا، وتعتبره السن المناسب للزواج، لأن الشخص يكون نضج وأصبح عاقلا بما فيه الكفاية، ويكون الرجل أمّن مستقبله.

وكشفت الممثلة المصرية أنها لم تكن تريد الزواج، ولن تكرر هذه التجربة مرة أخرى بعد 3 زيجات غير ناجحة، ولو أنها عاشت قصة حب في المستقبل ستستمر فيها لكن من دون زواج، بحسب قولها.

وأوضحت أن الزواج يفسد أي قصة حب جميلة بسبب المسؤوليات وضغوط وأعباء الحياة.

يشار إلى أن أزمة اندلعت مؤخرا بين رانيا يوسف والمذيع العراقي، نزار الفارس مؤخرا إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء تلفزيوني بينهما، أطلقت فيه رانيا العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

ولاحقا تقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، وأشار إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وجاء ذلك بعدما نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة المصرية بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها". وقال عباس، في بيان له، "إنه بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا وسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".