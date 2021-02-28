سر صمت أحمد مكي أمام الهجوم عليه بسبب دوره في "الاختيار 2"

كشفت الفنانة المصرية، إيناس مكي، شقيقة الفنان، أحمد مكي، أمس السبت، عن سر صمته أمام هجوم جماعة الإخوان المسلمين عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دوره في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".

وأوضحت مكي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، أنه "بمجرد تلقي اللجان الإلكترونية للإخوان المسلمين خبر إصابة شقيقها بفيروس كورونا المستجد أخرجت العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمته، وخاصة بعد قيامه بدور وطني في مسلسل الاختيار 2، ويؤدي في أحداثه دور أحد أفراد الأمن المصري الذي يشارك في فض اعتصام مسجد رابعة العدوية بعد عزل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي".

وأكدت إيناس مكي أن شقيقها أحمد مكي "يرتقى بنفسه عن مثل هذه المغالطات فى حقه"، وتابعت: "أي فنان محترم عليه عدم الالتفات لهذا الكلام كما يفعل مكي".

وعن آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد مكي بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أشارت شقيقته إلى أنه قضى 7 أيام حتى الآن من العزل داخل منزله، وأكدت على أنه سيعود من خلال مسلسل "الاختيار 2" في شهر رمضان.

وأعلن أحمد مكي الأسبوع الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة.

وأكدت الفنانة إيناس مكي إصابة شقيقها أحمد مكي بالفيروس التاجي، داعية الجمهور بالدعاء له، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لشقيقها مستقرة في الوقت الحالي، لا سيما عملية التنفس.

وأضافت: "لم نعرف مصدر الإصابة تحديدا، خصوصا أن حياته الفترة الأخيرة كانت ما بين صالة الألعاب الرياضية "الجيم" ومواقع التصوير".

وسيعرض مسلسل "الاختيار 2 - رجال الظل" في موسم دراما رمضان 2021، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا واسعا، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي"‎، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي قتل بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.