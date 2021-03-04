إعلامي يكشف ما يفعله عادل إمام داخل المنزل بعد شائعات مرضه... فيديو

ونفى الإعلامي شريف عامر، خلال برنامجه "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر قناة mbc مصر، كل الشائعات، مؤكدا أن "الزعيم" بخير وفي أفضل حال".

وأوضح أنه "تواصل مع المخرج رامي إمام، الذي وجه للجمهور رسالة طمأنهم فيها على صحة والده الفنان عادل إمام"، مؤكدا أن "صحته جيده ويمضي وقته باللعب والجلوس مع أحفاده".

كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل قد نشرت شائعات خلال الساعات الماضية عن إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وتدهور حالته الصحية.

وقال نجله الفنان محمد إمام، في تصريحات مع "اليوم السابع"، إن "الحالة الصحية لوالده جيدة للغاية"، مشيرا إلى أن "ما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقا"، كما نفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، في تصريحات مع "الوطن": "ما تردد بشأن تعرض عادل إمام لوعكة صحية، وصعوبة في التنفس، نتيجة التدخين لسنوات طويلة"، مؤكدًا أن "هذا الكلام غير صحيح".

من جهته، قال نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن "كل ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام مجرد شائعات سخيفة"، مناشدا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من المعلومات قبل مشاركتها أو الترويج لها، خاصة ما يتعلق بصحة وحياة الفنانين.