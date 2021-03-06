أحمد مكي يظهر لأول مرة بعد تعافيه من كورونا… صور

انتشرت بعض الصور للفنان المصري أحمد مكي، وقالت وسائل إعلام مصرية إنه الظهور الأول لمكي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتظهر الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الفنان أحمد مكي مع أصدقائه، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، التي أشارت إلى تعافى مكي من فيروس كورونا بعد أسبوعين من إعلان إصابته.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يعود أحمد مكي، يوم الإثنين والثلاثاء، المقبلين لاستكمال تصوير مسلسل "الاختيار2".

ويشارك مكي في مسلسل "الاختيار 2" مع عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وإياد نصار وبشرى، إضافة إلى ضيوف الشرف.

بالصور| أول ظهور لـ #أحمد_مكي بعد إصابته بفيروس كورونا من أجل «الحمام الزاجل»

للمزيد: https://t.co/Qg8MSWXQge pic.twitter.com/eyuk9bnBXJ — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 6, 2021

وأعلن الفنان المصري أحمد مكي إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي.