أحمد مكي يظهر لأول مرة بعد تعافيه من كورونا… صور

وتظهر الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الفنان أحمد مكي مع أصدقائه، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، التي أشارت إلى تعافى مكي من فيروس كورونا بعد أسبوعين من إعلان إصابته.
أول ظهور لـ #أحمد_مكي بعد تعافيه من فيروس #كوروناhttps://t.co/0opWoInBHt— بوابة الوطن (@ElwatanNews) March 6, 2021
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يعود أحمد مكي، يوم الإثنين والثلاثاء، المقبلين لاستكمال تصوير مسلسل "الاختيار2".
ويشارك مكي في مسلسل "الاختيار 2" مع عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وإياد نصار وبشرى، إضافة إلى ضيوف الشرف.
بالصور| أول ظهور لـ #أحمد_مكي بعد إصابته بفيروس كورونا من أجل «الحمام الزاجل»— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 6, 2021
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وأعلن الفنان المصري أحمد مكي إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي.
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