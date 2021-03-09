فيديو نادر للملكين سلمان وفهد في العاذرية

ويعود الفيديو الذي ينشر لأول مرة إلى عام 1993، ويظهر الملك الراحل فهد إلى جانب الملك سلمان (كان وقتها أميرا لمنطقة الرياض) في ضيافة الأمير عبد العزيز بن فهد في مزرعته في العاذرية.
وظهر الأمير عبد العزيز واقفا يتحدث مع والده بحضور حشد من المواطنين، قبل أن ينتقلوا إلى الاستراحة.
وجلس الملك الراحل فهد في الاستراحة إلى جانب الملك سلمان، وظهرا يتبادلان أطراف الحديث مع الحضور.
ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من قبل مغردين أعادوا نشره ومن بينهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد.
مقطع نادر لأول مره ينشر— خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) March 8, 2021
مولاي#خادم_الحرمين_الشريفين
الملك #فهد_بن_عبدالعزيز رحمه الله
و #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله
في ضيافة الأمير#عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله
في #العاذرية عام ١٩٩٣م.#تاريخ_ملوكنا_آل_سعود https://t.co/LrVH3aJQVg pic.twitter.com/AGYOWtxp3d
والملك فهد هو خامس ملوك المملكة العربية السعودية وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين.
وتولى مقاليد الحكم، في 13 يونيو/حزيران 1982، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد، حتى وفاته مطلع أغسطس/آب عام 2005.
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