فيديو نادر للملكين سلمان وفهد في العاذرية

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع فيديو نادر يجمع الملكين فهد وسلمان بن عبد العزيز في ضيافة نجل الأول في العاذرية في منطقة الرياض.

ويعود الفيديو الذي ينشر لأول مرة إلى عام 1993، ويظهر الملك الراحل فهد إلى جانب الملك سلمان (كان وقتها أميرا لمنطقة الرياض) في ضيافة الأمير عبد العزيز بن فهد في مزرعته في العاذرية.

وظهر الأمير عبد العزيز واقفا يتحدث مع والده بحضور حشد من المواطنين، قبل أن ينتقلوا إلى الاستراحة.

وجلس الملك الراحل فهد في الاستراحة إلى جانب الملك سلمان، وظهرا يتبادلان أطراف الحديث مع الحضور.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من قبل مغردين أعادوا نشره ومن بينهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

والملك فهد هو خامس ملوك المملكة العربية السعودية وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين.

وتولى مقاليد الحكم، في 13 يونيو/حزيران 1982، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد، حتى وفاته مطلع أغسطس/آب عام 2005.