"ماذا لو كان السؤال لأمك؟"... مشادة قوية مع نزار الفارس بسبب رانيا يوسف

نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الإعلامية المصرية ريهام سعيد، والمذيع العراقي نزار الفارس، بسبب حلقته مع الفنانة المصرية رانيا يوسف، والتي شهدت تصريحات جريئة.

وقال المذيع العراقي، خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار": إن كل الأسئلة التي وجهها لرانيا يوسف مباحة، ولا يوجد أي سؤال يمكن منعه على الهواء" لترد ريهام سعيد: "أنا لو سألتك أسئلة تانية ممكن أنت متكملش الحلقة".

وأضاف "الفارس": "لا يوجد إعلامي مهني بنسبة 100%، وهناك مجاملات، وكذب"، وردت ريهام سعيد: "اللي بتقوله مش صح ومن الواضح أنك لا تعلم معنى المهنية، وربما لم تدرس بالإعلام"، مضيفة: "كان عليك أن تدرس إعلام أولًا قبل عملك بالمجال".

وتابع: "أنا معلم رياضيات في الأصل، والعمل بالإعلام موهبة، وأنا تربيت على التقاليد الشرقية الصحيحة، وليس كل شيء يقال، ومكنتش عارف إن سؤال رانيا يوسف هيضرب، والسؤال بسيط وكنت بهزر معاها"، قبل أن ترد ريهام سعيد: "ماذا لو السؤال ده كان إتسأل لأمك؟".

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

ولاحقا تقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرًا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وجاء ذلك بعدما نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد، رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة المصرية بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها". وقال عباس، في بيان له إنه "بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا يوسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".