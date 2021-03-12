فايز المالكي يدخل على "خط النار" بين عبد الرحمن بن مساعد وعضوان الأحمري

دخل الفنان السعودي فايز المالكي على خط نقاش حاد دار بين الأمير عبد الرحمن بن مساعد والإعلامي عضوان الأحمري، حول دور الإعلام في المملكة.

وبدأت القصة بتغريدة للأمير ابن مساعد الرئيس السابق لنادي الهلال، اتهم فيها الإعلام السعودي بـ "القصور" في نقل "الإنجازات والإصلاحات" التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة إلى الغرب وتحديدا إلى أمريكا.

إلا أن الإعلامي عضوان الأحمري، اعتبر في تغريدة على صفحته أنه "من الجهل بالإعلام الظن أن دوره نقل الإنجازات للعالم، أوالدفاع".

تغريدة الأحمري، اعتبرها الأمير ردا مباشرا عليه، ما دفعه إلى نشر تغريدة جديدة كتب فيها: "اليوم غرد الأستاذ عضوان موضحًا أنه من الجهل بالإعلام الاعتقاد أن دوره نقل الإنجازات أو الدفاع عن البلد، ولأن الأستاذ عضوان إعلامي متمرس ومتخصص في الإعلام وأنا لست كذلك.. أتراجع عما قلت وأقول أن إعلامنا في الخارج يؤدي دوره على أكمل وجه والقصور إن وُجِد فهو في فهمنا لدور الإعلام".

واليوم غرد الأستاذ عضوان موضحًا أنه من الجهل بالإعلام الإعتقاد أن دوره نقل الإنجازات أو الدفاع عن البلد،ولأن الأستاذ عضوان اعلامي متمرس ومتخصص في الإعلام وأنا لست كذلك..

أتراجع عما قلت وأقول أن اعلامنا في الخارج يؤدي دوره على أكمل وجه والقصور إن وُجِد فهو في فهمنا لدور الإعلام — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) March 12, 2021

مغردون اعتبروا أن تراجع عبد الرحمن بن مساعد عن موقفه لا يعدو أن يكون مجرد تهكم وسخرية من قبله، الأمر الذي عززه كوميكس نشره الأمير لاحقا.

😄👌 pic.twitter.com/3IOtHxG43m — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) March 12, 2021

ومساء اليوم الجمعة، كتب الفنان فايز المالكي تغريدة أعلن فيها انحيازه للأمير السعودي، الذي قال إنه هو في حد ذاته بمثابة "وزارة إعلام".

وفايز المالكي ممثل سعودي معروف، كما اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بمبادراته الإنسانية.

وبدأ المالكي التمثيل عام 1985 في المسرح حيث عمل بتلك الفترة بالعديد من الأعمال المسرحية، فيما يقول مراقبون إن بداية الفعلية كانت عبر تجسيده شخصية كوميدية اشتهرت في ذلك الوقت باسم "أبو رنة".