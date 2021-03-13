رجال ونساء يحتفلون بالذكرى الـ 10 لـ"تسونامي اليابان"... صور

يحتفل اليابانيون بالذكرى العاشرة للزلزال المدمر، الذي تعرضت له البلاد عام 2011، ونتج عنه موجات تسونامي عاتية أدت إلى دمار هائل وحادثة نووية.

وأعادت العديد من وسائل الإعلام العالمية مشاهد للحظات مرعبة للكارثة التي تعرضت لها اليابان عندما ضربها زلزال مدمر وصلت قوته إلى 9 درجات على مقياس ريختر، في 11 مارس/ أذار عام 2011، وشهدت أكبر حادث نووي في العالم منذ انفجار مفاعل تشيرنوبل السوفيتي.

In Photos | Japan marks the 10th anniversary of #GreatEastJapanEarthquake in Iwaki, Fukushima @anadoluimages pic.twitter.com/HomKQGOjNU — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 13, 2021

وتعرضت اليابان لزلزال مدمر ضرب شمال شرقي البلاد في 11 مارس/ آذار عام 2011، وكانت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، بحسب موقع "اليابان بالعربي"، الذي أوضح أنه كان من أقوى الزلازل التي تعرضت لها البلاد، وتبعته موجات تسونامي.

Fukushima #10YearsLater: it has been a decade since Japan’s most catastrophic earthquake and tsunami ever recorded caused the #Fukushima nuclear incident, which took the lives of nearly 20,000 people. These are the most terrifying moments as the disaster struck: #東日本大震災 pic.twitter.com/uLICpYdusl — Global Times (@globaltimesnews) March 11, 2021

ونشرت وكالة أنباء الأناضول، النسخة الإنجليزية، صورا قالت إنه ترصد جانبا من احتفالات اليابانيين بالذكرى العاشرة لوقوع الكارثة، التي أسفرت عن مقتل نحو 20 ألف شخص، وتدمير العديد من البلدات والتسبب في الانهيارات النووية التي وقعت في فوكوشيما، التي تعد أسوأ كارثة نووية في العالم منذ حادثة مفاعل تشيرنوبيل السوفيتي.