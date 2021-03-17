عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

ونشر موقع "ًصدى البلد" مقطع فيديو يظهر فيه عمرو دياب وهو يعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ فترة.

ويظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو قائلا: "سبق وأعددت أغنية مع إيرينا أيام كورونا، وهي أغنية أهي أهي".

وتابع: "وقتها كنت متواجدا في مصر، وهي في اليونان، وكان من المفترض أن يتم تصوير الأغنية، ولكن في تلك الفترة كنت مصابا بكورونا".

وكانت تقارير عديدة قد تكهنت باحتمالية إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا، من دينا الشربيني التي أصيب أحد زملائها المشاركين في مسلسلها "لعبة النسيان"، والذي شاركت فيه النجمة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية جراء تلك العدوى.

ولكن دينا الشربيني لم تعلن عن إصابة عمرو دياب من قبل، واكتفت بالقول إنه طبق عزلا على نفسه، خوفا على أسرته و أصدقائه من أي إصابة قد تلحق بهم.

يذكر أنه كثرت مؤخراً الأنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط عدم نفي الثنائي للأمر، في وقت كشفت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، سبب انفصال الاثنين، بعد مقابلتها عمرو دياب قبل يومين في دبي.