قرار قضائي جديد في قضية رانيا يوسف ونزار الفارس

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا في قضية الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بتهمة السب والقذف.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن "محكمة القاهرة الاقتصادية قررت تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه للإعلامي العراقى نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، لجلسة 23 مايو/ أيار المقبل.

وأقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

ولاحقا تقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، ومشيرا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وجاء ذلك، بعدما نفذ المذيع العراقي نزار الفارس تهديده ضد رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة المصرية بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها".

وقال عباس، في بيان له إنه "بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا يوسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".