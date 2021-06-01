ضجة على الإنترنت بسبب ما فعلته فتاة في حفل جورج وسوف... فيديو

أثارت فتاة سورية اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر لها أثناء حفل أقامه الفنان السوري جورج وسوف في دمشق.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو وهي في حالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات أغنيته الشهيرة، "خسرت كل الناس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع الذي وثق نوبة البكاء الشديدة التي دخلت فيها الفتاة السورية وهي تردد كلمات الأغنية وتبكي بشكل ملفت، ما جعل جورج وسوف يطلب من حراسه السماح لها بالصعود على المسرح، ثم قام بمسح دموعها بمنديل لتقوم هي الأخرى بتقبيل يده.

ما بظن في فنان تاني بالعالم هالقد عنده جمهور حقيقي وبيحبه لهدرجة #جورج_وسوف سلطان الطرب والقلوب ❤ @wassouf https://t.co/ncGXh5H9tl — Tarek tad 🇸🇾🇸🇾369 (@tarek188) May 31, 2021

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وانهالت التعليقات، فقال متابعون:‏‎‏ "جورج وسوف حقيقي جمهوره استثناء.. ‏ما بظن في فنان تاني بالعالم هالقد عنده جمهور حقيقي وبيحبه لهالدرجة، جورج وسوف سلطان الطرب والقلوب".

وأضاف آخر، "جورج وسوف ودموع الأغاني .. كيف أثرت فيني هاد الفتاة ..‏جورج وسوف والمعجبة الجميلة وأنا المعجب المبتسم خلف الشاشة".

جورج وسوف ودموع الأغاني .. pic.twitter.com/D709g6AyEo — جفىء (@JFA__93) May 31, 2021

وعلقت متابعة، "‏‎‎يا حبيبتي يا عمري ما شاء الله تفاعلها مع أغاني الفنان الرائع المحبوب جورج وسوف الله يطول بعمره وما يحرمنا منه، عظمة لن تتكرر، يا ويلي من ها الدموع".

ياحبيبتي ياعمري ماشاءالله تفاعلها مع أغاني الفنان الرائع المحبوب جورج وسوف الله يطول بعمره ومايحرمنا منه — نورة عبدالرحمن 🇸🇦 (@Noora555511) May 31, 2021

وأحيا الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا ضخما على مسرح قلعة دمشق، بمناسبة فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة.