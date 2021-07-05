فنان مصري يروي تفاصيل منعه من دخول تركيا... فيديو

أكد الممثل المصري، حسن أبو الروس، أمس الأحد، أن المشكلة التي تعرض لها داخل مطار في تركيا تم حلها سريعا من جانب حكومة بلاده.

وعن تفاصيل المشكلة، أوضح أبو الروس في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المسؤولين في المطار منعوه من الدخول إلى إسطنبول لعدم اقتناعهم بالفيزا التي استخرجها عبر شبكة الإنترنت.

وتابع أنه ظل في مطار تركيا لمدة 8 ساعات دون حل، حتى كتب عن مشكلته من خلال منشور على حسابه على موقع "فيسبوك"، وطلب التواصل مع السفير المصري هناك.

وأضاف حسن أبو الروس للبرنامج التلفزيوني أنه لم تمر 10 دقائق من نشره للمنشور حتى فوجئ باتصال من رقم خاص، وكان المتحدث من مصر وأخبره أنه سيساعده، وبالفعل تم حل المشكلة في 5 دقائق، ودخل إلى تركيا.

وشكر حسن أبو الروس الحكومة المصرية على تدخلها السريع لحل مشكلته في مطار تركيا، ووصف المكالمة بأنها "الأهم في حياته".

ويتواجد حسن أبو الروس في تركيا للاحتفال بشهر عسله مع عروسه مصممة الغرافيك المصرية، غادة والي.

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وتم زفاف والي على الفنان حسن أبو الروس الشهر الماضي، وأقيم الحفل في أحد الملاهي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، في حفل ذو طابع خاص حضره عدد من نجوم الفن، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وحقق حسن أبو الروس شهرة من مشاركته في بطولة مسلسل "بـ100 وش"، إلى جانب نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي ومصطفى درويش، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري، وعرض في رمضان 2020.