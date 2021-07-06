نجل عادل إمام يدعم والده من خلال لافتة في الشارع... ماذا كتب عليها

أشاد الفنان محمد إمام، أمس الاثنين، بوالده الفنان، عادل إمام، بطريقة جديدة وغير تقليدية.

وشارك إمام عبر حسابه على "فيسبوك" صورة للافتة في أحد الشوارع، تبرز صورة عادل إمام، ومكتوب عليها جملة: "هناك ممثلين.. لكن هناك الزعيم".

وحازت الصورة على إعجاب الآلاف من متابعي محمد إمام، كذلك فنانين أيدوا الجملة المكتوبة على اللافتة الإعلانية، مثل وفاء عامر ونهال عنبر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في الأسابيع الأخيرة صورة مفبركة تجمع عادل إمام (81 عاما) مع نجله محمد، والتي يظهر فيها "الزعيم" وهو يطلق لحية بيضاء طويلة، بعد فترة غياب.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "تلك الصورة تعد من أعمال برنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، وتعود إلى عام 2018، والتقطت للزعيم بجانب نجله محمد إمام من حفل زفاف نجل أحد أصدقائه من الوسط الفني".

كان آخر ظهور للفنان عادل إمام من خلال مقطع فيديو نشره نجله المخرج رامي إمام نهاية عام 2019، من موقع تصوير مسلسل "فلانتينو" لينفي الشائعات التي ترددت عن وفاته.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان عادل إمام كان مسلسل "فلانتينو"، إخراج وإنتاج رامي إمام، الذي عرض في رمضان 2020، ولم يظهر الزعيم بعد ذلك في أعمال فنية.

وتطارد عادل إمام دائما شائعات وفاة وأنباء عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، والتي تنفيها أسرته أو مصادر مقربة منه.