تركي آل الشيخ يروج لمسرحية شريهان الجديدة

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، صورة ترويجية لمسرحية "كوكو شانيل" للفنانة المصرية شريهان.

ونشر الشيخ عبر "تويتر"، صورة لشريهان من المسرحية، مع تعليق جاء فيه: "بعد انتظار سنين طويلة، عودة النجمة شريهان، في مسرحية كوكو شانيل يوم 20 يوليو (تموز) من إنتاج العدل جروب على منصة شاهد، ومجموعة (إم بي سي) العملاقة، وبرعاية هيئة الترفيه".

بعد انتظار سنين طويلة عودة النجمة شريهان @Sherihan في مسرحية #كوكو_شانيل يوم ٢٠ يوليو من انتاج العدل جروب على منصة @ShahidVOD ومجموعة mbc العملاقة برعاية #هيئة_الترفيه 🔥🔥 pic.twitter.com/YxKz3xuwHf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 6, 2021

يعد ذلك أول عمل فني لشريهان بعد انقطاع دام 20 عاما، وتجسد في المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، التي ولدت في منزل فقير وكانت بدايتها متواضعة قبل أن تصبح ثرية ومشهورة.

في الشهر الماضي كشف المستشار تركي آل الشيخ، تفاصيل أضخم عمل سينمائي من تأليفه.

ونشر آل الشيخ، صورة لفريق عمل مسلسل "الثمانية"، الذي خرج إلى النور خلال الأيام القليلة الماضية، وعلق عليها "أحب إن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي (الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل".

وقال: "بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية، وقررت أن أحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور".

وأضاف: "وقع اختياري على المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور".