الفنان المصري أحمد حاتم يتعرض لحادث سير... فيديو

تعرض الفنان المصري أحمد حاتم لحادث سير، وذلك وفقا لما أعلنه الإعلامي الشهير رامي رضوان، حيث كان من المقرر ظهوره في برنامجه اليومي على إحدى القنوات الفضائية، ولكن لظروف الحادث لم يستطع الحضور.

وقال الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه "مساء DMC"، مساء الخميس، إن "الفنان أحمد حاتم كان من المفترض ظهوره معه، ولكن للأسف الشديد تعرض لحادث سير"، متمنيا له الشفاء العاجل.

وأشار رضوان إلى أن الممثل المصري قدم منذ أيام إنجازا رياضيا، بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة ليدخل موسوعة "غينيس" لسباق التتابع 100x50م، وتحطيمه مع فريقه الرقم القياسي في هذا السباق.

وأوضح أن الفنان أحمد حاتم شارك مع المنتخب المصري، في سباق 50 متراً حرة تتابع، واستطاع أن يحطم الرقم القياسي المسجل باسم منتخب السباحة الإنجليزي عام 2019 بزمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية، بينما حققه المنتخب المصري في زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية، ليدخل بذلك موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

يشار إلى أن الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" الذي يشارك فيه أحمد حاتم مع النجمة منة شلبي، يعرض حاليا على منصة "شاهد".

ومن المقرر أن تعرض قريبا عدد من الأعمال التي شارك فيها حاتم خلال المرحلة الماضية، منها مسلسل "شقة ستة" بطولة روبي وإخراج محمود كامل، وفيلم "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عددا كبيرا من النجوم، وكذلك فيلم "عروستي" الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، وإخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي "السرب"، إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم.