مهرجان كان... كريم عبد العزيز ومنة شلبي في قائمة "الـ101 الأكثر تأثيرا" في السينما العربية

وتسرد القائمة التي تحمل اسم "غولدن 101" أسماء فنانين وشركات ومؤسسات حققت نجاحا خلال العامين الماضيين، رغم انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد،

وتضم قائمة عام 2021 مشاركات من 13 دولة عربية مختلفة، بالإضافة إلى 7 دول غير عربية، وبينما تهيمن مصر على القائمة من الناحية العددية (32 اسما)، فإنه من الملاحظ أيضا حضور أكبر للمملكة العربية السعودية وبشكل ملحوظ عن السنوات الماضية، إذ جاءت في المرتبة الثالث بـ18 اسما بعد الإمارات العربية المتحدة التي اختير منها 24 اسم.

وفيما يلي قائمة بأهم الأسماء التي شملتها قائمة "غولدن 101"، التي أصدرها مركز السينما العربي، ضمن أنشطته في مهرجان كان السينمائي الـ74:

المخرجين

عمرو سلامة - مصر

أخرج عمرو سلامة العام الماضي أول مسلسل مصري على منصة "نيتلفكس" الأمريكية الرقمية، وهو "ما وراء الطبيعة"، من بطولة أحمد أمين، وهو مستوحى عن روايات شهيرة للكاتب الراحل، أحمد خالد توفيق، والذي حقق نجاحا كبيرا في مصر عندما عُرض لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الأول 2020.

ومن مشاريع المخرج عمرو سلامة الفنية المقبلة فيلمه السادس "برة المنهج"، من إنتاج محمد حفظي.

أيتن أمين - مصر

تم اختيار فيلم المخرجة أيتن أمين الثاني بعنوان "سعاد" من جانب دورة العام الماضي لمهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تعرضت للإلغاء بسبب (كوفيد-19)، لكنه عرض في مناسبات فنية أخرى، بما في ذلك دورة العام الحالي لمهرجان برلين السينمائي، وكذلك مهرجان تريبيكا السينمائي، ويعرض مؤثرة لثلاثة مصريين شباب والأحداث المأساوية التي تربطهم، وحاز الفيلم على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان تريبيكا عن كلتا الممثلتين الرئيسيتين، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم عربي بهذه الجائزة في المهرجان المقام في مدينة نيويورك الأمريكية.

هيفاء المنصور - السعودية

نالت المخرجة السعودية، هيفاء المنصور بعد نجاح فيلمها "وجدة" في مهرجان البندقية السينمائي عام 2012، وتم عرض أحدث أفلامها "المرشحة المثالية" لأول مرة في البندقية في عام 2019.

وحاليا تعمل هيفاء المنصور على 3 مشاريع سينمائية جديدة: وهي "LET IT GO" استنادا إلى قصة حياة ستيفاني شيرلي، و"الاختيار" المبني على رواية لكيرا كاس، و"ميس كاميل" والذي سيكون رسوما متحركة.

اطلق فلم سعودي يتحدث عن اصرار وقوة المراءه السعودية...



الفلم مره بطل @milaalzahrani#المرشحة_المثالية pic.twitter.com/LXEydODu8C — عبدالرحمن عمران (@abdulrhman0mran) July 29, 2020

هاني أبو أسعد - فلسطين

رغم توقف إنتاجه مرتين في الناصرة وبيت لحم بسبب بروتوكولات (كوفيد-19)، استطاع المخرج هاني أبو أسعد أن يخرج أحدث أفلامه "صالون هدى"، الذي يقوم ببطولته علي سليمان وميسا عبد الهادي، وهو مبني أحداث واقعية حول امرأة تتحول زيارتها لصالون لتصفيف الشعر إلى كابوس عندما يبتزها صاحب المحل.

كوثر بن هنية - تونس

يحسب لفيلم كوثر بن هنية "الرجل الذي باع ظهره" أنه أصبح في وقت سابق من العام الحالي هو أول فيلم تونسي على الإطلاق ينال ترشيحا لجائزة أوسكار الأمريكية في فئة الأفلام العالمية.

مروان حامد - مصر

حقق المخرج مروان حامد رقما قياسيا جديدا للسينما المصرية، عندما حقق فيلمه "الفيل الأزرق 2"، وهو جزء ثاني لفيلم رعب عرض جزئه الأول في عام 2014، أكثر من 14 مليون دولار في دور العرض في جميع أنحاء العالم العربي.

وحاليا يقوم حامد بتصوير فيلمه الجديد "كيرا والجن" ، الذي تبلغ ميزانيته البالغة 10 ملايين دولار، ليصبح بذلك أكبر فيلم مصري على الإطلاق، وهو بطولة نجوم من الصف الأول مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرين وهو مأخوذه عن رواية "1919" لأحمد مراد.

نادين لبكي - لبنان

أصبحت نادين لبكي بأحدث أفلامها "كفر ناحوم" أول مخرجة عربية ترشح لجوائز الأوسكار وبافتا وغولدن غلوب، كما أنها سجلت الرقم القياسي العالمي في شباك التذاكر لأي صانع أفلام عربي عندما حقق فيلمها 64 مليون دولار.

وكممثلة، فقد انتهت لبكي للتو من تصوير النسخة العربية للفيلم الإيطالي الناجح "PERFECT STRANGERS"، وتعمل حاليا على مشروعها الإخراجي الجديد "The INVISIBLES"، وهو إعادة إنتاج باللغة الإنجليزية من فيلم فرنسي من إنتاج عام 2018، وعرض على "نيتفلكس"، ويدور حول مأوى للمشردين يتعرض للإغلاق.

المنتجين

تامر مرسي - مصر

في عام 2017، أسس تامر مرسي "سينرجي فليمز" وهي الشركة التي وراء بعض الإنتاج السينمائي القوي في العالم العربي، بما في ذلك فيلم مروان حامد "الفيل الأزرق 2" الذي أصبح في عام 2019 الفيلم الأعلى دخلا في تاريخ شباك التذاكر المصري حتى الآن، كما أنه يشارك حاليا في إنتاج فيلم "كيرا والجن" الذي تبلغ ميزانيته 10 ملايين دولار وهو الأكبر على الإطلاق لفيلم مصري، وتشرف "سينرجي فيلمز" حاليا على أفلام ستعرض خلال موسم صيف 2021، مثل "العارف" من بطولة أحمد عز وفيلم الخيال العلمي "موسى".

محمد حفظي - مصر

يعد محمد حفظي واحدا من المنتجين البارزين في المنطقة العربية، ويرتبط اسمه ببعض أفلام السينما العربية البارزة، بما في ذلك العديد من الأعمال التعاونية العربية، مثل "سعاد" للمخرجة آيتن أمين و"أميرة" للمخرج محمد دياب، و"صالون هدى" لهاني أبو أسعد.

الممثلين

أحمد عز - مصر

حققت أفلام الممثل المصري، أحمد عز، لعام 2019 نجاحا ساحقا في شباك التذاكر قبل إغلاق دور السينما بسبب فيروس "كورونا" المستجد، إذ سجل اثنان من أفلامه 12 مليون دولار، وهي "ولاد رزق 2" و"الممر"، كما سيتم طرح أحدث أفلامه "العارف" في 14 يوليو/ تموز الجاري.

هند صبري - تونس

فاز فيلم هند صبري "حلم نورا" والذي عُرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي عام 2019 بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي.

وإلى جانب عملها النشط في مصر في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك دور البطولة في فيلم "كيرا والجن" مع أحمد عز وكريم عبد العزيز، فقد انتهت صبري للتو من تصوير أول مسلسل تلفزيوني لها على منصة "نيتلفكس"، وهو مسلسل درامي كوميدي مصري بعنوان "البحث عن علا"

كما أن هند صبري تعمل في مجال الإنتاج التنفيذي من خلال شركتها "سلام"، وهي أيضا محامية متدربة حاصلة على شهادة في الملكية الفكرية.

كريم عبد العزيز - مصر

يعد كريم عبد العزيز من أهم نجوم السينما المصرية في الوقت الحالي، وهو الذي لعب بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حطم الرقم القياسي في شباك التذاكر في مصر عند إصداره في عام 2019، ويعرض له خلال الفترة المقبلة الفيلم الكوميدي" البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، الذي تشاركه بطولته دينا الشربيني، كما أنه لا يزال يصور الفيلم ذو ميزانية الإنتاج الضخمة "كيرا والجن" من إخراج مروان حامد.

فيلم "كيرا والجن" المأخوذ من رواية 1919.. pic.twitter.com/EowiuRCvvh — أمير ⴰⵎⵉⵔ (@amirburas) September 8, 2019

كندة علوش - سوريا

أنهت كندة علوش للتو دورها كممثلة مساعدة في الفيلم البريطاني "THE SWIMMERS"، كما أنها صورت مسلسلين تلفزيونيين آخرين في مصر.

وتعد الممثلة السورية المقيمة في القاهرة واحدة من أكثر المشاهير متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

منة شلبي - مصر

تظل منة شلبي واحدة من أكثر الممثلات المصريات نشاطا في السينما رغم جائحة فيروس "كورونا" المستجد، فقد تقاسمت النجم الكوميدي المصري، أحمد حلمي، بطولة فيلم "خيال مآتة" في عيد الأضحى 2019 ، وتبعته بفيلمين تم تصويرهما هذا العام، هما فيلم الرعب الكوميدي "الإنس والنمس" مع الفنان محمد هنيدي، وفيلم الإثارة "الجريمة" مع أحمد عز، وكلا الفيلمين من إخراج شريف عرفة.

#خيال_ماته فيلم ذكي قوي في فكرته يفوت علي العقل قبل القلب يسعده وينور علي مناطق الشباب تايه عنها ومش عارف هو عاوز ايه نصيحة بطريقة لبقة فيها قدر من الفكاهة pic.twitter.com/xk3zuMQf2c — قال الشاعر (@mohamedeltamy) August 13, 2019

صبا مبارك - الأردن

شاركت صبا مبارك في فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب، وهو دراما حول سن الرشد مستوحاة من ظاهرة الحياة الواقعية للأطفال الفلسطينيين الذين يتم إنجابهم من خلال التلقيح الصناعي باستخدام الحيوانات المنوية المهربة للسجناء السياسيين الفلسطينيين.

يسرا - مصر

هي واحدة من أيقونات السينما المصرية، برصيد سينمائي يتجاوز 80 فيلما، وكان فيلمها الأخير "صاحب المقام" هو أول فيلم روائي طويل في مصر يتخطى دور السينما بسبب ظروف (كوفيد-19)، ويذهب مباشرة إلى العرض الأول عبر الإنترنت عبر منصة "شاهد" الرقمية.

كما أن يسرا كانت حاضرة دائما خلال موسم دراما رمضان، وحقق مسلسلها "حرب أهلية" في رمضان 2021 نجاحا كبيرا.

ويسرا عضو في المجلس الاستشاري لمهرجان الجونة السينمائي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة كيميت بطرس غالي الجديدة، وهي منظمة للسلام والمعرفة، ومازالت أغنيتها "3 دقات" التي قدمتها مع المغني أبو ففي مهرجان الجونة السينمائي 2017 تسجل أرقاما قياسية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، والتي وصل عدد مشاهداتها إلى 650 مليون أغنية حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021، وتم طرح نسخ منها باللغات الكورية والفرنسية والإيطالية.