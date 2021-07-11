كيف تتعلم مبادئ الفيزياء بطريقة مبتكرة؟... فيديو

تختلف أساليب تدريس المواد العلمية من معلم إلى آخر، وفقا للأدوات والوسائل التكنولوجية المتاحة، ويرتبط ذلك بمستوى تقدم الدول، لكن عندما يكون المعلم مبدعا فإنه يستطيع تسخير أبسط الأدوات في تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للتلاميذ.

ويظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، أساليب مبتكرة لتدريس مبادئ الفيزياء، يقوم بها معلم صيني داخل وخارج الفصول الدراسية

وتقول الشبكة إن "ما تراه في الفيديو هو سحر الفيزياء"، مشيرة إلى أن المعلم الصيني يوضح ظاهرة الدوامة الحلقية، ويقوم بإسقاط علبة الصودا بواسطة الدخان.

وتقول الشبكة إن المعلم الصيني، ويدعى تشو ليان فو، اكتسب شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل أساليبه المبتكرة في تعليم مبادئ الفيزياء.

وتسهم الأساليب المبتكرة التي يعتمد عليها المعلم الصيني في زيادة قدرة التلاميذ على فهم المقرر الدراسي وسط أجواء من البهجة.

ما تراه هو سحر الفيزياء… مدرس يوضح ظاهرة الدوامة الحلقية عن طريق إسقاط علبة الصودا بالدخان pic.twitter.com/S2CIObElhY — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 10, 2021

وتشمل بعض القواعد الفيزيائية التي يرصدها الفيديو تفسير ظاهرة التوتر السطحي للماء والاحتكاك وطرق بسيطة لتوليد التيار الكهربائي من جسم الإنسان.