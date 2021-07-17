والد حلا شيحة يدخل على خط أزمة ابنته مع تامر حسني... "دي مش بنتي"

هاجم الفنان التشكيلي أحمد شيحة ابنته الفنانة حلا، بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني بسبب طرح فيديو كليب يجمعها معه في مشاهد من فيلم "مش أنا" المطروح حاليا في السينما في العالم العربي.

وعبَّر أحمد شيحة، خلال تصريحات إعلامية ، عن غضبه الشديد تجاه ابنته وما تفعله وتقوله، مؤكداً أن تلك التصرفات تضع عائلتها في موقف محرج، واعتبر أن خطأها هذه المرة كبير جداً، وأن والدتها مريضة وانهارت عندما علمت بما كتبته.

وقال: "كلام ما يصحش، وهي صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما أعرفش أساسه إيه، إنتي صورتي وخلاص.. مش دي حلا اللي أنا أعرفها".

وتابع: "غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده، ومش عشان خاطر هي بنتي هطاوعها في الغلط"، مضيفا: "أقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل، وبهنئ الناس اللي اشتغلت في الفيلم، والحمد لله الفيلم حقق إيرادات غير مسبوقة".

وتعرضت حلا شيحة، لموجة كبيرة من الانتقاد والهجوم من قبل زملائها الفنانين، بعد أن تبرأت من فيديو كليب مع المطرب تامر حسني. وقالت حلا شيحة: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

وهاجم عدد من الممثلين والفنانين حلا شيحة بسبب تصريحاتها، وأبرزهم إلهام شاهين، وراندا البحيري، والشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمخرج محمد العدل، بالإضافة إلى والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

من جهته، اتخذ نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، موقفا صارما ضد حلا شيحة، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن فيلمها "مش أنا". وقال أشرف زكي إنه "انزعج لما بدر من تلك السيدة (حلا شيحة).. لا أصدق ما قيل. لا عودة لمن يقول الفن حرام. لا مكان لها في النقابة".

وأوضح نقيب الممثلين أن حلا شيحة ليست عضوة في النقابة، حيث تم شطبها بعدما تركت الفن لفترة تتجاوز 11 عاما، وأنه كان سيتم مناقشة عودتها قريبا". وأكد أنه حزين بعد ما سمع هذا الكلام، فالسيدة التي قالت ذلك (حلا شيحة) تعمل بتصريح بعد إلحاح لعودتها، ولن تكون عضوة في النقابة.