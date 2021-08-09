علامات على الجلد والأظافر لنقص "فيتامين ب 12"

يؤدي "فيتامين ب 12" وحمض الفوليك العديد من الوظائف المهمة في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

عندما يفتقر الجسم إلى هذه المغذيات الحيوية، قد تظهر مجموعة متنوعة من الاضطرابات أو الأعراض غير العادية بما في ذلك الألوان الغريبة على أظافرك، بحسب "express".

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى ظهور أظافر زرقاء بالكامل، وأصباغ سوداء مزرقة مع خطوط داكنة مموجة وطولية وتصبغ بني للأظافر.

ويعتبر فيتامين ب 9 جزءا لا يتجزأ من نمو الأظافر وصحتها من خلال المساهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء وتطوير خلايا جديدة.

يمكن أن يتسبب نقص حمض الفوليك في تغير لون أظافرك وجعلها صلبة وهشة.

نظرت إحدى الدراسات في كيف يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في حدوث تغيرات في أظافرك.

تقول الدراسة إن "فيتامين ب 12، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومهم في نظام الدم والجهاز العصبي، وله علاقة معقدة بالجلد".

وتابعت: "مستويات الكوبالامين المتغيرة يمكن أن تؤدي إلى مظاهر جلدية قد تشير إلى نقص أو زيادة في هذا الفيتامين".

تشمل المظاهر الجلدية لنقص الكوبالامين فرط التصبغ (أكثر شيوعا)؛ تغيرات الشعر والأظافر. والتغيرات الفموية، بما في ذلك التهاب اللسان.

بالإضافة إلى ذلك، وكما تقول الدراسة "ترتبط العديد من الأمراض الجلدية، بما في ذلك البهاق والتهاب الفم القلاعي والتهاب الجلد التأتبي وحب الشباب، بزيادة أو نقص الكوبالامين".

ما هي الآفات الجلدية؟

تحدث الآفات الجلدية عندما يكون لجزء من الجلد نمو أو مظهر غير طبيعي مقارنة بالجلد المحيط به.

نظرا لأن فيتامين ب 12 يدعم صحة الجلد، فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى حدوث هذه الآفات الجلدية غير الطبيعية.

بالنظر إلى دور فيتامين ب 12 في إنتاج الخلايا، هناك حاجة إلى مستويات كافية من هذا الفيتامين لتعزيز صحة الجلد.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS ) تشمل الأعراض الأخرى لنقص بـ 12 ما يلي:

التعب الشديد

نقص الطاقة (الخمول)

ضيق التنفس

شعور بالإغماء

الصداع

شحوب الجلد

دقات قلب ملحوظة (خفقان)

سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن)

فقدان الشهية وفقدان الوزن.

للحيلولة دون هذا النقص، يحتاج البالغون إلى 2.4 ميكروغرام من فيتامين ب 12 و 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميا، على الرغم من زيادة احتياج النساء الحوامل.

يمكن العثور على حمض الفوليك في الخضار ذات اللون الأخضر الداكن والفواكه الحمضية والفاصوليا والبازلاء والعدس والمكسرات والبذور والأفوكادو.

من ناحية أخرى، يوجد فيتامين ب 12 بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

قد يُطلب من بعض الأشخاص تناول مكملات فيتامين ب 12 أو حقن فيتامين ب 12.