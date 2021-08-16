هالة صدقي تخرج عن صمتها بشأن "أصولها الفلسطينية"

خرجت الفنانة المصرية، هالة صدقي، للرد على تداول أنباء خلال الفترة الأخيرة بشأن أنها من أصول فلسطينية.

وأكدت صدقي في منشور لها عبر حسابها على "إنستغرام"، أمس الأحد، أن انتمائها إلى أي بلد عربي يشرفها، لكنها أوضحت أنها من أصول مصرية، وأن والديها من صعيد مصر.

وتابعت هالة صدقي أنه على الرغم من أنها كانت شقراء، إلا أن جذورها صعيدية.

وختمت هالة صدقي توضيحها قائلة: "صعيدية أصلي وأفتخر".

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وكان آخر أعمال هالة صدقي الفنية الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" العام الماضي، وهو من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي وهاني عادل، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين ومن إخراج مريم أبو عوف.

وكانت هالة صدقي دافعت مؤخرا عن الفنانة المصرية، نيللي كريم، من هجوم تعرضت له بسبب إقامة حفل زفافها على هشام عاشور عقب وفاة الفنانة، دلال عبد العزيز، وأكدت أن نيللي كريم ليست مقربة من بنات الفنانة الراحلة، ولا تعرفهم على المستوى الشخصي.

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يشار إلى أن هالة صدقي أثارت جدلا خلال الأشهر الماضية بسبب خلافها مع طليقها، سامح سامي، وكان آخر مستجدات القضية الشهر الماضي، عندما حكمت المحكمة بسجنه لمدة عام في دعوى النفقة المرفوعة منها، والبالغة قيمتها 320 ألف جنيه مصري.

وكانت محكمة أسرة قصر النيل قضت برفض دعوى زوج هالة صدقي، التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، كما قضت بحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة لطفليه.

كما سبق لهالة صدقي وأن أثارت ضجة بسبب سخريتها من إطلالات الفنانات الحاضرات مهرجان الجونة السينمائي 2020، ونشرها فيديو مسيء للعاملين في أحد مسلسلاتها التلفزيونية.