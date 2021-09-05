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    8 أطعمة غير متوقعة تقفز بهرمون التستوستيرون وتعزز صحة البروستاتا

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    يتزايد ضعف الانتصاب لدى الرجال الأصغر سنا، وسيصاب حوالي 1 من كل 8 رجال بسرطان البروستاتا في حياتهم، لذلك قد تكون صحتك الجنسية وصحة البروستاتا في قمة اهتماماتك.

    إحدى الطرق غير المتوقعة لتحسين صحتك الجنسية هي - بشكل مدهش - من خلال النظام الغذائي.

    هناك قائمة من الأطعمة خلصت الدراسات والأبحاث إلى أنها تعزز مستويات هرمون التستوستيرون وتعالج ضعف الانتصاب وتحسن صحة البروستانا، أوردها موقع health line  الطبي.

    رومانسية
    © Photo / CCO
    5 طرق لرفع مستويات هرمون الذكورة "تستوستيرون" بشكل طبيعي

    1.السبانخ

    السبانخ غنية بحمض الفوليك، ذلك الذي يلعب دورا بالغ الأهمية في الوظيفة الجنسية للذكور، وتم ربط معدلاته المنخفضة في الدم بضعف الانتصاب.

    يحتوي كوب واحد من السبانخ (185 غراما)، على 77% من القيمة اليومية من حمض الفوليك ما يجعله يتصدر قائمة الأطعمة في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السبانخ على كمية لا بأس بها من المغنيسيوم، مما يساعد أيضا على تحفيز عملية تدفق الدم وقد يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون.

    2.القهوة

    رصدت إحدى الدراسات أكثر من 3 آلاف رجل أبلغوا أنهم يتناولون جرعة يومية من الكافيين (85-300 مغم أي ما يعادل 1-3 أكواب أو 240-720 مل من القهوة)، قالوا إنهم كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن ضعف الانتصاب.

    ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه النتائج استندت إلى التقارير الذاتية من المشاركين، لذلك قد لا تكون موثوقة تماما.

    3. التفاح

    تتعلق إحدى فوائد التفاح الأقل شهرة بالحفاظ على صحة البروستاتا، إذ تحتوي قشوره على حمض اليورسوليك، الذي يجوع خلايا سرطان البروستاتا ويمنعها من النمو.

    وتشير بعض الدراسات الأخرى أيضا إلى أن الرجال الذين يستهلكون المزيد من الفاكهة والخضروات لديهم احتمالات أفضل للتغلب على سرطان البروستاتا.

    4. الأفوكادو

    تحسن مستويات فيتاميتن E  العالية الموجودة في الأفوكادو من جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال المصابين بالعقم. كذلك فإن متوسط (150 غرام) أفوكادو يمنحك 9% من القيمة اليومية للزنك ذلك المعدن الرئيسي في إنتاج التستوستيرون وتعزيز الخصوبة.

    5. الفلفل الحار

    تتزايد مستويات هرمون التستوستيرون لدلى الرجال الذين يحبون تناول الأطعمة المطبوخة بالتوابل الحارة مقارنة بالآخرين، وفقا لإحدى الدراسات.

    الكشف عن سرطان البروستاتا
    © Sputnik . Сергей Гунеев
    علامات في تدفق البول تشير إلى سرطان البروستاتا

    احتواء الفلفل الحار أيضا على مادة الكابسيسين الكيميائية يجعله محفزا رائعا لمراكز المتعة في الدماغ، ما يؤدي إلى تحسين حالتك المزاجية وتوفير تأثير مثير للشهوة الجنسية.

    6. الجزر

    تم التوصية بالجزر منذ وقت طويل في الطب التقليدي لعلاج عقم الذكور. وبسبب محتواه من الكاروتين (مضادات الأكسدة ذات الصبغة البرتقالية الموجودة في الجزر)، فإنه يعمل في الأساس على تحسين عدد الحيوانات المنوية وجودتها.

    7. الشوفان

    يتميز بفوائد تخص وظيفة الانتصاب، فهو مثير للشهوة، ومفيد في تحسين تدفق الدم في الأعضاء التناسلية، كما يحتوي الشوفان على الأحماض الأمينية L-arginine، التي قد تساعد في علاج الضعف الجنسي وتعمل على  زيادة مستويات التستوستيرون.

    8. الطماطم

    تمتاز الطماطم بالعديد من الفوائد المحتملة لصحة الرجال الجنسية وتعزيز صحة البروستاتا، وذلك بسبب غناها بمادة الليكوبين التي ترتبط بإنتاج حيوانات منوية صحيحة، ويخفض من احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة

    انظر أيضا:

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    7فوائد مذهلة لتناول التفاح
    علامات في تدفق البول تشير إلى سرطان البروستاتا
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