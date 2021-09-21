أم تتفاجأ بمطالبتها تسديد 250 ألف دولار بعد وفاة مولودتها في المستشفى

فوجئت الأمريكية بريتاني جيرو لين، التي فقدت مولدتها ألكسندرا، بعد 25 يوما من إنجابها، بأنها مطالبة بتسديد فاتورة رعاية فلكية التكلفة عن الطفلة المتوفاة بعد 6 أشهر من فقدانها.

وصلت ألكسندرا إلى الدنيا قبل 13 أسبوعا من الموعد الطبيعي، وكان وزنها منخفضا للغاية نحو رطلين فقط (أي 900 غرام تقريبا)، وبالتالي كان ضروريا وضعها في العناية المركزة الخاصة بالمواليد، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

سرعان ما تعافت الطفلة وبدأت تنمو بشكل طبيعي أذهل الممرضات، لكن الأمور تحولت بشكل مفاجئ عندما أصيبت بعدوى، تسببت في وفاتها الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني عام 2019، وقبل أن تكمل شهرها الأول.

وبعد الصدمة، بدأت تفيق الأم المكلومة على ضرورة سداد الفواتير الطبية، حيث عانت من أجل تغطيتها عبر التأمين، نظرا لأن عملية الولادة المبكرة لم تمر بالسلسلة الإجرائية المعتادة للحصول على الموافقة المسبقة المعتادة في حالات الولادة التقليدية.

لكن بحلول الصيف الماضي، وصل إلى لين إشعارات تحصيل الديون، والتي قالت فيها شركة "سيغنا" للتأمين الصحي إن على الأم سداد مبلغ 257 ألف دولار، تحملتها الشركة عن طريق الخطأ لرعاية الطفلة بعدما غيرت السيدة شركات التأمين الخاصة بها.

تعجبت لين وارتبكت نظرا لأن "سيغنا" هي التي تحملت الفاتورة الأولى لرعاية المولودة الراحلة وسددت بالفعل التكاليف للمستشفى، لكن كيف تطالبها فاجئة بالحصول على المالي الزائد الذي دفعته منها هي شخصيا كمريضة.

وفقا للصحيفة الأمريكية فإن مثل هذه الفواتير تعد "نزاعا" بين المستشفيات وشركات التأمين الكبرى، والتي يعلق المريض في المنتصف بينهم، بحسب خبراء راجعوا قضية لين.

وقال الخبراء أيضا، أنه رغم عدم انتشار مثل هذه الحالات، فإنها تشكل أزمة كبيرة للأسر، حيث لا يمكن توقع قيمة الفواتير الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يتفاجئ المريض بالمطالبة تأتيه عبر البريد بعد أشهر.

وقالت الأم إنه تشعر بإحباط شديد لاضطرارها خوض غمار معركة ممتدة من المراسلات واتصالات مع الشركة والمستشفى والجهات التنظيمية، وأيضا لأن المستشفى اتخذ قرارات تؤثر على مستقبلها وعلى ذكرى طفلتها.

طالع أخبار العالم الآن مع سبوتنيك