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    إحصائيات مذهلة لاستخدام المنازل الذكية وتوقعات بتضاعف الأرقام

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    نحن نعيش في العصر الذهبي للتكنولوجيا، وبشكل أكثر تحديدًا "التكنولوجيا الذكية"، فعلى مدى العقد الماضي، تقدمت سوق التكنولوجيا الذكية بشكل كبير، مما جعل حياة الناس أسهل.

    لتوضيح مدى تطور التكنولوجيا المتقدمة، نقدم في هذا التقرير بعضًا من إحصائيات المنزل الذكي.

    1- يتوقع خبراء الصناعة أن تتجاوز مشتريات المنازل الذكية العالمية 475 مليون منزل في عام 2020.

    بلغ الإنفاق العالمي على الأجهزة المنزلية الذكية أعلى مستوياته على الإطلاق مع وجود مؤشرات على النمو الهائل في السنوات المقبلة، هذا بالتأكيد منطقي جدًا إذا أخذنا في الاعتبار أن الأنظمة الموجودة في المنازل شهدت الكثير من التوفير في الطاقة والوقت والمال، بحسب ما ذكر موقع "techjury" الأمريكي.

    2- 66% من المستهلكين في الولايات المتحدة لديهم أداة ذكية في المنزل على الأقل.

    سجادة حمراء في إحدى قاعات مطار حمد الدولي بالدوحة، قطر.
    © AFP 2021 / Karim Jaafar
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    لا يزال معظم العملاء يخططون لإضافة المزيد من الأجهزة في المستقبل، سيؤدي هذا إلى زيادة هائلة في إيرادات الشركات في هذا المجال.

    3- تشير الإحصائيات إلى أن سوق المنازل الذكية العالمية لعام 2022 سيبلغ 53.5 مليار دولار.

    4- بحجم مبيعات يصل إلى 23 مليار دولار، تعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للتكنولوجيا الذكية.

    يعد سوق المنازل الذكية في الولايات المتحدة من أكثر الأسواق ربحًا في العالم، زاد حجم السوق الأمريكي حوالي 15% عن العام السابق، تليها الصين عن كثب بحصة سوقية تبلغ 12.9 مليار دولار، تأتي اليابان في المرتبة الثالثة بحجم سوق يصل إلى 4.9 مليار دولار.

    5- يعترف 57% من الأمريكيين بأن استخدام المنتجات الذكية يوفر حوالي 30 دقيقة من وقتهم.

    وفقًا لاتجاهات تكنولوجيا المنزل الذكي، ذكر أكثر من نصف الأمريكيين أن استخدام الأجهزة عادةً ما يوفر حوالي نصف ساعة من وقتهم كل يوم.

    هذا قد لا يبدو وقتا طويلا، لكن إذا نظرت إلى الوقت بشكل تراكمي، فإنه يصل إلى حوالي 182.5 ساعة في السنة، وهو ما يزيد تقريبًا عن أسبوع.

    سامسونج
    © REUTERS
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    6- تلعب الأجهزة التي يتم التحكم فيها بالصوت دورًا كبيرًا في أنظمة المنزل الذكي، ويقوم المساعدون الصوتيون بإجراء المكالمات والبحث عن الأشياء عبر الإنترنت وإرسال النصوص أو فتح التطبيقات على هاتفك والتلفزيون الذكي وما إلى ذلك.

    7- يشارك 118 مليون شخص في الولايات المتحدة في أحد أشكال نشاط البحث الصوتي شهريًا على الأقل.

    وفقًا للإحصاءات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا، يستخدم ما يقرب من 34% من مواطني الولايات المتحدة حاليًا ميزة البحث الصوتي مرة واحدة على الأقل شهريًا.

    8- تشير التقديرات إلى أن الأسر ستنفق 19.4 مليار دولار للحصول على أنظمة أمنية ذكية.

    ستنفق الأسر التي اعتمدت بالفعل تقنيات المنزل الذكي للأمان ما يصل إلى 19.4 مليار دولار على الأنظمة لحماية منازلهم بحلول نهاية عام 2020، وسيتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2024.

    9- استخدام أنظمة الأمن الذكية في منزلك يمكن أن يقلل من أقساط التأمين بنسبة 20%.

    تظهر حقائق المنزل الذكي أن بعض شركات التأمين تخفض أقساطها للمنازل التي قامت بتركيب أنظمة أمان ذكية.

    تطبيقات للهواتف الذكية
    © AP Photo / Andy Wong
    تطبيق مجاني يتجسس على أجهزة المنزل الذكية

    هذا يعني أن شركة التأمين الخاصة بك يمكن أن تخفض أقساط التأمين الخاصة بك بما يصل إلى ربع سعرها المعتاد.

    10- قال 81% من المستهلكين أنهم ينوون شراء منزل جديد به تكنولوجيا ذكية.

    نظرًا لأن المزيد والمزيد من الناس أصبحوا مطلعين على فوائد الحياة في المنازل الذكية، فإننا نشهد تغييرًا كبيرًا في عقلية مشتري المنزل.

    11- 43% من مستخدمي تقنيات المنزل الذكي تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة.

    وفقًا للتركيبة السكانية للمنزل الذكي، يقع حوالي 43% من مستخدمي تقنية المنزل الذكي بين الفئات العمرية من 18 إلى 34 عامًا.

    في السنوات الأخيرة ، يتطلع عدد متزايد من الشباب إلى دمج تقنيات المنزل الذكي في منازلهم الحالية.

    12- كم عدد الأجهزة المنزلية الذكية التي تستخدمها؟ هل يمكن اختراق منزل ذكي؟

    مع تزايد شعبية المنازل الذكية، تزداد أيضًا إمكانية اختراقها، ويمكن للقراصنة الوصول إلى منزلك واستخدام حتى أشياء لا تتوقعها، مثل المصابيح الكهربائية أو المقابس الذكية.

    ولا يبدو ذلك بعيد المنال لأن تطبيقا واحدا يتحكم في الأنظمة جميعا، لذلك إذا قام أحد المجرمين الإلكترونيين باختراق النظام، فسيقوم باقتحام منزلك ببساطة، ومن يدري ما الذي يمكنه فعله بعد ذلك؟

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