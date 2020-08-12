إصابة أحد لاعبي برشلونة بكورونا قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونيخ

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" بعد إجراء الفحوص الطبية لتسعة لاعبين أمس.

وأشار النادي الكتالوني، في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن ذلك قبل توجه الفريق إلى البرتغال لخوض لقاء ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد نادي بايرن ميونخ الألماني.

وكشف بيان صادر عن النادي أنه "عقب إجراء فحوص لتسعة لاعبين أمس الثلاثاء، اتضح إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك من دون وضوع أعراض الإصابة عليه، وتم عزله في منزله".

ولم يكشف البارسا في بيانه هوية اللاعب المصاب بـ"كوفيد 19".

وأبلغ النادي الإسباني السلطات الصحية والرياضية بالواقعة، وأوضحت أن كل فرد داخل النادي كان على صلة باللاعب سوف يخضع للفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وكشف البيان أن اللاعب لم يكن على أي تواصل مع لاعبي الفريق الأول الذي سوف يسافر غدا الخميس إلى مدينة لشبونة البرتغالية لخوص مباراة دوري الأبطال ضد بايرن ميونخ.

وقرر الاتحاد الأوروبي خوض الأدوار الإقصائية بداية من دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالبرتغال وبدون جمهور، وذلك بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وتبدأ مباريات هذا الدور مساء اليوم بمباراة تجمع فريقي أتلانتا الإيطالي بباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلتقي غدا الخميس نادي لايبزغ الألماني بأتليتكو مدريد من إسبانيا، والجمعة يخوض برشلونة مباراته ضد بايرن ميونخ، على أن ينتهي دور ربع النهائي يوم السبت بلقاء مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي.