تزامنا مع عرض المسلسل.. دار نشر مصرية تصدر طبعة جديدة من "ما وراء الطبيعة"

إعلان فاروق جاء من خلال فيديو بثه على صفحة الدار بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبالتزامن مع عرض المسلسل المقتبس عنها على منصة "نتفلكس".

وأضاف: سعيد بظهور مسلسل ماوراء الطبيعة، فقد كان حلم حياة صديقي الراحل أحمد خالد توفيق، لكن القدر لم يمهله أن يراه يتحقق، لكننا وعائلته سعداء بذلك، ولذلك وضعنا الأولوية لإعادة طبع سلسلة ما وراء الطبيعة.

يذكر أن المسلسل مستوحى من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويقدم رحلة الشك الخاصة بـ "رفعت إسماعيل" بطل المسلسل، من خلال 6 حلقات مليئة بالإثارة والغموض، حيث تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة".

ومع أن كل حلقة تمثل وحدة مستقلة بذاتها، إلا أن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، الذي يعتبر المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وقد تمت ترجمة مسلسل "ما وراء الطبيعة" إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، كما تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

ويعد المسلسل أول مسلسل مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

يذكر أن المسلسل بطولة أحمد أمين ورزان جمّال وآية سماحة وسماء إبراهيم، ورؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.