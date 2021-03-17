"تيك توك" تدرس إطلاق ميزة الدردشة الجماعية هذا العام

كشفت مصادر مطلعة أن منصة مشاركة الفيديو "تيك توك" قد تطلق ميزة الرسائل الجماعية هذا العام، مما يضع التطبيق المملوك للصين في منافسة مباشرة أكثر مع منافسين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك".

ووفقا لما نشرته "رويترز" على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، فقد ذكر أحد مصادرها، أن المراسلة الجماعية هي جزء من خطة المالك "بايت دانس" لتطوير "تيك توك" إلى أكثر من "تطبيق للتفاعلات الاجتماعية". وكانت الميزة جزءا من النسخة الصينية من "تيك توك"، دوين، منذ عام 2019.

وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام. وفقا لـ "رويترز".

وستساعد وظيفة الدردشة الجماعية لـ "تيك توك" في إبقاء المستخدمين في التطبيق لفترة أطول. وتعمل الشركة، التي تحظى بشعبية خاصة بين المراهقين والشباب، أيضا على توسيع عروض البث المباشر والتجارة الإلكترونية وستمكن الدردشات الجماعية المؤثرين من التواصل بسهولة أكبر مع المعجبين.

في حين لم ترد "تيك توك" على طلب "رويترز" للتعليق على الموضوع.

قال شخص ثان لـ "رويترز": "إن دانس أجرى مناقشات داخلية العام الماضي حول إدخال ميزة الدردشة الجماعية، لكنه أوقف العديد من التحديثات بعد تعرض التطبيق للهجوم من قبل إدارة ترامب وتم حظره في الهند.

وقالت المصادر إنها تقوم حاليا بتقييم متى وأين ستطلق الدردشات الجماعية على "تيك توك".

يذكر أن الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوقفت دعوى قضائية حكومية كان من الممكن أن تؤدي إلى حظر فعلي لاستخدام التطبيق في الولايات المتحدة وعاد رعاة الشركات إلى الخدمة.