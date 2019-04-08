الخارجية الروسية: نتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا والأمم المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق.

موسكو- سبوتنيك وقال بوغدانوف، للصحفيين اليوم الاثنين، "أنهم يتصلون بي باستمرار. تواصل معي أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة السراج. وكان ذلك أول من أمس".

© REUTERS / HANI AMARA ارتفاع عدد قتلى قوات حكومة الوفاق إلى 32 شخصا

وأضاف "نحن نعمل مع الأمم المتحدة مع غسان سلامة، الذي التقى غوتيريش، والتقيت سلامة… ونحن على تواصل مع الجميع في الغرب والشرق والجنوب. وندعو الجميع للحل السياسي للقضايا القائمة".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادةخليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبيا.