مرسوم روسي بتأجيل مؤتمر سوتشي للاستثمار بسبب فيروس كورونا

موسكو - سبوتنيك . وأوعز رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الإثنين، بتأجيل المؤتمر الروسي الاستثماري المخطط في 12-14 شباط/فبراير بسوتشي بسبب الوضع مع فيروس كورونا

وجاء في مرسوم الحكومة: "تأجيل المؤتمر الروسي الاستثماري المخطط في 12-14 شباط/فبراير 2020".

وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن الصين لم تسلم روسيا سلالة فيروس كورونا المستجد (أن سي أو في - 2019) حتى الآن، لكن المختصون الروس يعملون على تصنيع اللقاح.

وقالت غوليكوفا للصحفيين: "أريد أن أقول أن مختصينا يعملون في هذا الاتجاه، الطرف الصيني لم يعطينا إمكانية استخدام بياناته عن اللقاح والسلالة، لذلك نعمل من المصادر المتاحة لنا، مما يوجد لدينا اليوم".

وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة، وفقاً لآخر البيانات، 17489 إصابة، 362 حالة وفاة و530 حالة شفاء. ومعظم هذه الحالات سجلت في الصين (17489 حالة).

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.