شاهد... فيديو لمقاتلات صربية ترافق طائرة وزير الدفاع الروسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، شريط فيديو يوثق مرافقة مقاتلات من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الصربي، لطائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

موسكو - سبوتنيك . ويبين شريط الفيديو القصير المنشور على قناة الوزارة في "يوتيوب"، الذي تم التقاطه من نافذة طائرة وزير الدفاع، ثلاثة مقاتلات صربية ترافق طائرة شويغو.

ووصل شويغو في وقت سابق من اليوم الإثنين إلى العاصمة الصربية، بلغراد، في زيارة عمل، حيث التقى بنظيره الصربي ألكسندر فولين، كما التقى برئيس البلاد، ألكسندر فوتشيتش.

كان مصدر في قطاع التعاون العسكري – التقني الروسي، قد أفاد في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه يتم بالفعل، تنفيذ العقد المبرم في وقت سابق، بين روسيا وصربيا بشأن توريد بطارية من أنظمة الدفاع الجوي "بانتسير – إس 1".

وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك": "العقد أبرم في العام الماضي لتوريد بطارية واحدة تتضمن البطارية الواحدة ستة مجمعات "بانتسير – إس 1". وبدأ بالفعل التنفيذ الذي سينتهي في العام 2020".

والجدير بالذكر أن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، كان قد أعلن في نهاية تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، خلال تدريبات (الدرع السلافية- 2019) عن شراء المنظومة، غير أن الحديث كان يدور حول مجمع واحد من منظومة "بانتسير – إس 1"، وبالإضافة إلى ذلك أكد الرئيس الصربي رغبة بلاده بامتلاك منظومة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى "إس – 400".

ويذكر في هذا السياق، أن الرئيس الصربي، أعلن في كانون الأول/ ديسمبر عام 2016، أن صربيا وروسيا تعملان على خطتين لمدة 3 - 5 أعوام للتعاون العسكري والتقني.