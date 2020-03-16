القيود المؤقتة لدخول روسيا تأتي وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، أن القيود المؤقتة المفروضة على دخول روسيا، بما في ذلك لجمهورية بيلاروس، يتم اعتمادها وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتتسم بالموضوعية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للحكومة: "في محادثة هاتفية بين رئيسي حكومتي روسيا وبيلاروس، تم التأكيد على أن قرارات الحكومة الروسية تتخذ وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وهي قرارات تتسم بالموضوعية والأسس العلمية".

وشدد مجلس الوزراء على أنه "فيما يتعلق بالقرارات المتخذة بشأن جمهورية بيلاروس، فإنها تستند بالكامل إلى مبادئ الاحترام والانفتاح"، مشيرا إلى أنها ذات طابع مؤقت.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أنه بنفسه سيترأس المجلس التنسيقي لمكافحة الفيروس التاجي المستجد.

وقالت الحكومة الروسية في قرار لها نشر على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين: "تقرر الموافقة على تشكيل المجلس التنسيقي لدى حكومة روسيا الاتحادية لمكافحة الفيروس التاجي المستجد على الأراضي الروسية".

وتم تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا للمجلس التنسيقي الذي يضم أيضا كلا من رئيس جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ومحافظ مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ونائب رئيس الحكومة، تاتيانا غوليكوفا.

يذكر أنه وفقا لميخائيل ميشوستين، فإن هناك مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة قد تم تشكيلها بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وذلك برئاسة عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، الذي سيشغل هو الآخر منصب النائب الأول لميخائيل ميشوستين في المجلس التنسيقي.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في روسيا إلى 93، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، من بينهم 20 إصابة في العاصمة موسكو.