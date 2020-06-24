انخفاض كبير بمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في موسكو

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 7176 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 811 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 606881 إصابة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 7176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 606881".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 811، و507 بضواحيها، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 12393 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 368822 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 154 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 8513 شخصا.

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الفيروسات التاجية في روسيا، صباح يوم أمس الاثنين، تسجيل 7600 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1068 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 592280 إصابة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، يوم الأحد المنصرم، بأن قيادة البلاد تمكنت بشكل عام من حماية المواطنين من فيروس "كورونا" المستجد.

وعبّر الرئيس الروسي عن شكره للأطباء على جهودهم البطولية لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا أنهم قاموا بواجبهم خلال التحديات الصعبة.

ووقّع بوتين مراسيم بمنح جوائز تقديرية للعاملين في القطاع الطبي، لمساهمتهم في مكافحة وباء "كوفيد-19".