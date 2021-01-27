بوتين: تناقضات جمة تفاقمت في العالم جراء جائحة كورونا ويجب تنسيق الجهود لتوفير اللقاح ضد الفيروس

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن وجود مخاطر من زيادة التناقضات في جميع المجالات في العالم، داعياً لتوحيد وتنسيق جهود العالم بأسره في مجال نشر وزيادة توفير اللقاحات اللازمة ضد فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" ، عبر الإنترنت: "لقد فاقمت الجائحة من مشاكل عدم التوازن التي تراكمت بالفعل في العالم. هناك كل الأسباب للاعتقاد بنشوء مخاطر من تزايد التناقضات ويمكن أن تظهر في جميع المجالات تقريبا".

وأضاف: "بالطبع، لا توجد أوجه تشابه في التاريخ، لكن بعض الخبراء - وأنا أحترم رأيهم - يربطون الوضع الحالي بالثلاثينيات من القرن الماضي".

وتابع "من الصعب حقًا عدم ملاحظة التحولات الأساسية في الاقتصاد العالمي، والسياسة، والحياة الاجتماعية، والتكنولوجيا. لقد أدت جائحة فيروس كورونا، التي أصبحت تمثل تحديًا خطيرًا للبشرية جمعاء، إلى إحداث تغييرات هيكلية".

وشدد "نحن نشهد أزمة في النماذج والأدوات السابقة للتنمية الاقتصادية، وزيادة في التقسيم الطبقي الاجتماعي على المستوى العالمي وفي بعض البلدان، لقد تحدثنا عن هذا قبل ذلك، ولكن هذا يتسبب اليوم في استقطاب حاد في وجهات النظر العامة، ويحفز نمو الشعبوية واليمين واليسار".

وشدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أنه من الضروري تنسيق الجهود في العالم لزيادة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، لتقديم المساعدة للدول الأفريقية.

وقال بوتين بهذا الصدد: "من الضروري توحيد وتنسيق جهود العالم بأسره في نشر وزيادة توفير اللقاحات اللازمة ضد فيروس كورونا، ويجب تقديم المساعدة لتلك الدول التي تحتاج إلى الدعم ، بما في ذلك الدول الأفريقية".

وتابع الرئيس: "نرى أن التطعيم الشامل متاح اليوم بشكل أساسي لمواطني البلدان المتقدمة، في حين أن مئات الملايين من الناس على كوكب الأرض محرومون حتى من الأمل بمثل هذه الحماية. وهذا يعني عملياً عدم المساواة".

واعتبر بوتين، أن عدم توافر لقاحات ضد فيروس كورونا في عدد من البلدان يمكن أن يتحول إلى تهديد عالمي مشترك.

وأكد الرئيس الروسي: "الجائحة ستستمر وستستمر بؤرها الخارجة عن السيطرة... ولا توجد حدود للعدوى والأوبئة، لذلك نحن بحاجة إلى التعلم من الوضع الحالي واقتراح تدابير تهدف إلى تحسين كفاءة نظام مراقبة ظهور مثل هذه الأمراض في العالم".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا (جائحة).

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت في الـ11 من كانون الثاني/يناير 2020، عن أول حالة وفاة في مدينة يوهان، عقب إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

يذكر أن العديد من الدول تسابقت لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 97 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليوني شخص.

وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي "سبوتنيك v" الذي كان أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركة بيونتك الألمانية وفايزر الأمريكية، والذي حصل على الاعتماد في بريطانيا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة، واللقاح البريطاني الذي تطوره شركة "استرازينيكا" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ولقاح "مودرنا" الأميركي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 بالمئة.