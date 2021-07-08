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    انتشار فيروس كورونا - مسافرون في مطار سوتشي، روسيا 12 مارس 2020

    اجتماع مرتقب لمقر مكافحة كورونا في روسيا لتحديد عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية

    © Sputnik . Artur Lebedev
    روسيا
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    قال مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الخميس للصحفيين، إن قضية عدد الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية سيتم البت فيها في اجتماع مرتقب للمقر.

    بوتين يوقع على وثيقة
    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    روسيا ترفع الحظر عن الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية
    وأضاف المقر "سيتم البت في عدد الرحلات الجوية مع مصر في اجتماع مقر العمليات، مع الأخذ بالحسبان الوضع الوبائي، وسيتم الإبلاغ عن القرار في وقت لاحق".

    وصرحت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية "آتور"، مايا لوميدزي، اليوم الخميس، بأن السياح الروس طوال السنوات، ابتداء من عام 2015 عندما تم إغلاق الرحلات الجوية إلى مصر، لم يقللوا من طلبهم على منتجعات هذا البلد، والآن بعد رفع القيود على الحركة الجوية ستكون الطلبات مرتفعة جداً.

    هذا وألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، من اليوم الخميس، مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

    وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينينس مانتوروف، يوم 24 حزيران/ يونيو الماضي، أنه من المتوقع الانتهاء من المسائل الفنية بشأن فتح حركة الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية قريبا.

    وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، ومقتل جميع ركابها وطاقمها، إثر استهدافها بعمل إرهابي.

    يذكر أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أعلن اليوم الخميس، تسجيل 24818 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5707452 إصابة.

    انظر أيضا:

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