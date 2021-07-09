الكرملين يدعم فكرة التطعيم الشامل للروس ضد كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يدعم دعوة رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، من أجل تطعيم شامل للروس ضد فيروس "كورونا" ، لكنه يعتبر ذلك صعب التحقيق.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال هل من الواقعي تنفيذ مثل هذه الخطة: "هذه رغبة يمكن بالطبع الانضمام إليها[ دعمها] فقط. وبالطبع، من الناحية المثالية، نظرا لأن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لمحاربة الجائحة ومكافحتها بشكل فعال، بالطبع، أود أن يتم تطعيم الجميع بطريقة أو بأخرى".

لكن، في الواقع، وفقا للمتحدث الرئاسي الروسي، فإن مثل هذه الخطة "يصعب تحقيقها للغاية، ولا حتى من وجهة نظر الشركات المصنعة".

وأضاف بيسكوف: "يعمل المصنعون على زيادة حجم الإنتاج بشكل مطرد، ومن الواضح أن اللقاحات ستكون مطلوبة باستمرار وعلى الأرجح لفترة طويلة، بالطبع، يجب استكمال تجارب اللقاحات على الأطفال والناشئين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وينبغي جمع المزيد من المعلومات حول كيفية تحمل الشباب للقاح، للأسف، سيكون هناك دائمًا أشخاص، كما يقولون، معارضو- كوفيد وهذا نوع من مظاهر عدم المسؤولية، ولكن على أي حال، من الضروري السعي لضمان، أن الغالبية العظمى من السكان تم تطعيمهم وبالطبع سنفعل ذلك".

هذا وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن روسيا بحاجة إلى تطعيم جميع السكان ضد "كورونا" حتى تصبح دولة رائدة بلا منازع في مكافحة الوباء.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أوعز بتحديث نموذج تطعيم السكان، من أجل تحقيق ما لا يقل عن 80-90 في المائة من المناعة الجماعية، إضافة إلى تطعيم المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أراضي روسيا وإعادة تطعيم السكان، والأخذ في الاعتبار مخاطر الطفرات الفيروسية وكافة العوامل الأخرى ذات الصلة.