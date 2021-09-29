أردوغان يخلع الكمامة قبيل تحية بوتين... فيديو

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى منتجع سوتشي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة مباحثات مغلقة يعقبها فطور عمل.

ويظهر مقطع الفيديو ترجل الرئيس أردوغان من السيارة مرتديا قناعا طبيا، والذي خلعه قبيل إلقاء التحية على الرئيس بوتين الذي كان بانتظاره.

Эрдоган подъехал к сочинской резиденции президента России в защитной маской, но перед встречей с Путиным снял ее pic.twitter.com/uiP9uVs34Y — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 29, 2021

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 14 أيلول/سبتمبر، أنه سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، لقاء قمة بين الرئيسين الروسي والتركي، يعتبر الأول "وجها لوجه" دون حضور أي مسؤولين آخرين، منذ بداية منذ آذار/مارس عام 2020، ومحور المحادثات، العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية، والأوضاع في سوريا، ليبيا، أفغانستان ومنطقة القوقاز.