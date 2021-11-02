مستشار مدير "روسكوسموس" متهم بنقل بيانات حول القوات المسلحة الروسية في سوريا إلى الخارج

قال المحامي إيفان بافلوف لوكالة "سبوتنيك" إن مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إيفان سافرونوف، اتهم بارتكاب حلقة جديدة من الخيانة، تتمثل بنقل معلومات حول أنشطة القوات المسلحة الروسية في سوريا إلى الخارج.

وأضاف المحامي: "قبل الانتهاء من التحقيق في القضية (خيانة سافرونوف العظمى)، تم اتهام سافرونوف بتهمة جديدة، تضاف إلى الحلقة الخاصة بنقل المعلومات إلى ممثل المخابرات التشيكية".

وأوضح المحامي ما يلي: "نقل سافرونوف للعالم السياسي ديموري فورونين بعض المعلومات حول أنشطة القوات المسلحة الروسية العاملة في سوريا، والتي أحالها بدوره (فورونين) إلى ممثلين عن جامعة زيورخ سويسرا ودائرة المخابرات الفيدرالية الألمانية".

وبحسبه: "وفقا للادعاء، دفع فورونين مكافأة قدرها 248 دولارا لسافرونوف مقابل هذه المعلومات".

وأشار المحامي إلى أن المعلومات المنقولة "يمكن استخدامها لتحليل تحركات القوات الروسية في سوريا".

من جانب آخر، أفاد محامي سافرونوف الخاص، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن موكله لا يعترف بالذنب في أي من التهم الموكلة إليه.

في 7 يوليو/تموز 2020، أعلنت وكالة الفضاء الروسية اعتقال مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" والصحفي السابق في "كوميرسانت" و"فيدوموستي" إيفان سافرونوف.

ووفقًا للمخابرات الروسية، قام الجاسوس بجمع وتسليم معلومات إلى ممثل إحدى خدمات "الناتو" الخاصة حول التعاون العسكري والدفاع والأمن في روسيا.

وقال متحدث باسم "روسكوسموس" إن اعتقال سافرونوف لا علاقة له بعمله في الشركة الحكومية.

وتم فتح قضية جنائية ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (خيانة الدولة).

وفي ذلك، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قضية اعتقال مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إيفان سافرونوف، المتهم بالخيانة العظمى، ليست مرتبطة بعمله الصحفي، بل كونه سرب معلومات سرية خلال عمله في الشركة الحكومية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن الصحفي إيفان سافرونوف لم يكن يملك قدرة على الوصول إلى المعلومات السرية في الوكالة.