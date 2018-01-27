تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتفي "غلاكسي إس 9" و"غلاكسي إس 9 بلس"

كشفت تسريبات صحفية أخيرة عن المواصفات الكاملة لهاتفي شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية "غلاكسي إس 9" و"غلاكسي إس 9 بلس".

ومن المقرر أن تطلق الشركة الكورية الجنوبية هاتفيها في 25 فبراير/شباط المقبل، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية، على أن يتم طرحه رسميا الأسواق خلال شهر مارس/آذار المقبل، بحسب موقع " ذا فيرج " التقني المتخصص.

ونشرت تقارير صحفية عديدة تغريدات للمسرب الشهير، إيفان بليس، المعروف دقة تسريباته، والتي نشر فيها المواصفات الكاملة للهاتفين المرتقبين.

وأشار إلى أن هاتف "غلاكسي إس 9" سيأتي بشاشة "سوبر أموليد" بقياس 5.8 بوصة، ودقة 1440×2960 بيكسل.

These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/deXGg39m0d pic.twitter.com/RNGezrF4Bs — Evan Blass (@evleaks) January 26, 2018

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وسيتم دعم الهاتف بمعالجين، أحدهما للنسخة المخصصة للولايات المتحدة والصين، التي ستكون "سنابدراغون 845"، وسيتم دعم النسخة العالمية بمعالج "آكسيون 9810".

وسيأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وكاميرا خلفية أحادية وليست مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير في الساعة.

لكم المفاجأة أنه سيتم دعم الهاتف بجانب مستشعر البصمة بالجهة الخلفية، بمستشعر لقزحية العين وللوجه، ما يجعله يقترب من الميزة الحصرية التي تدعم بها منافسته "أبل" هاتفها الرائد "آيفون X".

Here is the new Galaxy S9 5.8” and S9+ 6.2”. pic.twitter.com/E7Pt8JhUd5 — Michael Kukielka (@DetroitBORG) January 26, 2018

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أما هاتف "غلاكسي إس 9 بلس"، فسيختلف في حجم الشاشة، الذي سيكون 6.2 بوصة.

وسيتم رفع سعة ذاكرة الوصول العشوائي "رام" إلى 6 غيغابايت، وسعة التخزين الداخلية إلى 128 ميغابيكسل.

وسيأتي "غلاكسي إس 9 بلس" بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل لكل منهما، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

كما أنه سيتم رفع قدرة البطارية إلى 3500 ميللي أمبير في الساعة.