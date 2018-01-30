كيف تقرأ رسائل "فيسبوك ماسنجر" من غير أن يعلم مرسلها

طرح تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل الفوري، التابع لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقنية منذ مدة، تظهر ما إذا كان متلقي الرسالة قرأها أم لا.

© REUTERS/ © Regis Duvignau / Reuters "فيسبوك" يستبق قانونا أوروبيا بشأن حماية المعلومات

ولكن تلك التقنية أصابت الكثير من المستخدمين بإزعاج شديد، حيث يرغب البعض في قراءة الرسائل من دون أن يظهر ذلك، لتجنب الرد في الوقت الحالي على تلك الرسائل.

لكن موقع "تيك أدفايزور" التقني المتخصص طرح طريقة يمكن من خلالها قراءة الرسائل والإطلاع عليها من دون أن تظهر للمرسل أنك اطلعت عليها، ولمنع ظهور "العلامة الزرقاء" الشهيرة.

How to Read Facebook Messages in Secret: Want to read a Facebook message without the sender knowing? We explain how to fool them into thinking the message is unread. https://t.co/yWoYGp5KF8 #news #news pic.twitter.com/mDlXEpw9yW — Jonny Seymour (@jnowcloud) January 11, 2018

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ولمنع ظهور "العلامة الزرقاء" عليك اتباع الخطوات التالية:

— ضع هاتفك على وضع الطيران، أو اغلق خدمة الإنترنت على هاتفك.

— اذهب إلى تطبيق "فيسبوك ماسنجر" وافتح الرسالة المرادة.

— اخرج من التطبيق بمجرد قراءة الرسالة المرغوب فيها.

— الغ وضع الطيران وادخل خدمة الإنترنت إلى هاتفك، من دون فتح التطبيق مجددا.

Simple tricks that allow you to read Facebook messages IN SECRET without the sender knowing https://t.co/Je7NU6WADs pic.twitter.com/JvlZXSr5jM — Bunch Of Social (@BunchOfSocial) August 4, 2017

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ملحوظة: هناك وسيلة أخرى يتم توفيرها لمستخدمي متصفحي "غوغل كروم" و"موزيلا فاير فوكس"، والتي تتطلب إضافة وتحميل أداة Unseen for Facebook.

بعد تحميل تلك الأداة سيمكن لأي مستخدم قراءة أي رسالة من دون ظهور "العلامة الزرقاء" الشهيرة.